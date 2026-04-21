Новости кино и ТВ

ТНТ показал тизер «Очень сказочных дел» с Киркоровым в роли Кощея 

Алексей Самохин
Телеканал ТНТ анонсировал новогодний фильм «Очень сказочные дела» (16+) — комедийную фэнтези-сказку, которая выйдет в праздничный сезон. Проект стал неожиданностью: ранее канал заявлял совершенно другое название — «Мастер и Маргарита. Масло на асфальте». Тему сменили, зато тизер и постер уже в открытом доступе.

Богатыри как рок-звёзды и фанат средних лет

В центре сюжета — Тридевятое царство, где три богатыря превратились в настоящих кумиров. Их поединки собирают толпы зрителей, мерч расхватывают на каждом углу, а дети мечтают быть похожими на героев. Среди поклонников — сорокалетний Елемеля, простоватый увалень и президент фан-клуба, в котором, кроме него, состоят трое детей.

На царском пиру Елемеля пытается пробраться поближе к кумирам и случайно срывает секретную операцию по поимке Кощея Бедросовича. Злодей сбегает, прихватив с собой царскую дочку. Теперь герой в опале у всех — у народа, у царя, у собственного фан-клуба, и главное — разочаровал тех, кем восхищался всю жизнь.

Баба Яга, русалки и инфоцыгане

Чтобы исправить ситуацию, Елемеля вместе с болтливым гусляром Алёшкой отправляется в Кощееву изнанку. На пути их ждут Баба Яга, продающая избушку на курьих ножках, обворожительная русалка из водного царства с предложением стать морским владыкой, и банда Соловья-разбойника с инфоцыганским табором. Авторы обещают отсылки на современные тренды и популярное кино — без этого не обойдётся.

Один из намёков создатели уже раскрыли. Название отсылает к сериалу «Очень странные дела», а Андрей Гайдулян — один из исполнителей главных ролей — известен тем, что его сравнивали с Эдди из той самой истории. Продюсер Андрей Шелков пообещал «закрыть этот гештальт». Кстати, пасть Демогоргона из сериала, по его словам, подозрительно напоминает Аленький цветочек — и это уже маленький спойлер к сюжету.

Киркоров, Батрутдинов и знакомая команда

Роль Кощея Бедросовича достанется Филиппу Киркорову. Главную роль по традиции сыграет Тимур Батрутдинов, его партнёром станет Андрей Гайдулян. Остальной каст пока держится в тайне.

За камерой — режиссёры Миша Семичев и Роман Ким, креативные продюсеры — Андрей Шелков и Максим Ткаченко. Это та же команда, что делала «Самоиронию судьбы», «Иван Васильевич меняет всё», «Небриллиантовую руку» и «Невероятные приключения Шурика».

По словам директора ТНТ Тины Канделаки, «Очень сказочные дела» выйдут не в одиночку: зрителей ждут ещё «Умка» и продолжение «Зимы в Простоквашино».

