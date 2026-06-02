Фото: Иви, START
Новости кино и ТВ

На Иви и START вышли первые серии «Истории его служанки»

Алексей Самохин
В онлайн-кинотеатах Иви и START состоялась премьера самого масштабного, по версии создателей, сериала года — на платформах вышли первые четыре эпизода исторической мелодрамы «История его служанки» (16+). Новые серии будут выходить на платформах каждый вторник — по три сразу. К большой премьере Иви и START выпустили специальный ролик, в котором истинный дух дворянской жизни XIX века нашел отражение в звуках. Об этом сообщила пресс-служба START.

Проигранное имение отзывается в памяти главы семьи Авериных как звуки игральных фишек и карт, сделка с совестью и роль служанки для Анны Авериной — как скрип старой мебели и тяжелое от волнения дыхание, первая любовь для Юлии Спицыной и Ромы Аверина — как взмах веера и бой на саблях, ранее незнакомое чувство настоящей любви для графа Шереметьева — как скрип пера по бумаге и порывы ветра, распахивающие окна настежь. 

Для зрителей «История его служанки» зазвучит еще и кавером на известную песню группы «Руки Вверх!». Исполнительница главной роли Милана Бру придала известной песне новое, почти романсовое звучание, а строки оригинального текста тонко переплелись со стихами Александра Сергеевича Пушкина. 

Синопсис: XIX век. В Москву возвращается молодой граф Николай Шереметьев — завидный холостяк, появление которого мгновенно привлекает внимание всего высшего света. Матери строят планы, дочери мечтают, а сплетни множатся быстрее приглашений на приемы. Аверины оказываются на грани краха: отец семейства крупно проигрывается в карты и этот долг грозит лишить их имения и будущего. Анна, старшая дочь, неожиданно оказывается перед выбором, к которому её не готовили ни происхождение, ни воспитание: чтобы спасти семью от окончательного разорения, она становится служанкой в доме графа Шереметьева, которому задолжал отец. Для Николая это всего лишь дело принципа, но упрямая, искренняя и совершенно не похожая на девушек его круга, Анна постепенно занимает мысли графа. В этом доме, где каждый по-своему мечтает о любви, их история начинается как случайность — и слишком быстро становится чем-то большим, чем просто сделка.

В ролях: Матвей Лыков, Милана Бру, Екатерина Гусева, Виктор Васильев, Ольга Ломоносова, Илья Носков, Вячеслав Чепурченко, Михаил Сотников, Вероника Журавлёва, Макар Касаткин, Екатерина Хомчук, Владислав Ценёв, Алёна Хмельницкая, Марина Богатова, Нина Калугина, Наталья Цыганкова, Елена Вожакина, Екатерина Директоренко, Сергей Радченко, Алиса Лозовская, Дмитрий Соломыкин, Виктор Сапелкин, Млада Филиппова, Илья Семёнов и другие.

