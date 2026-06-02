Происшествия

Дом с марихуаной обнаружила рязанская полиция

Алексей Самохин
Сотрудники наркоконтроля задержали двоих жителей поселка Кадом, организовавших домашнее производство марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

Реализуя оперативную информацию, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» при силовой поддержке спецназа регионального Управления Росгвардии задержали двоих жителей поселка Кадом, причастных к незаконному обороту наркотиков.

По предварительным сведениям, 27-летний местный житель и 30-летний приезжий из Москвы, поселившийся в Кадоме у родственницы, на двоих приобрели пустующий дом. В жилище приятели организовали наркопроизводство: из семян сортового каннабиса с применением удобрений они стали выращивать коноплю и изготавливать из нее марихуану. Готовый продукт сообщники делили между собой.  

В ходе обследования дома полицейские обнаружили 324 грамма марихуаны, более 1 килограмма частей наркосодержащего растения конопля, а также емкости, удобрения и приспособления для ухода за растениями.

По месту проживания москвича оперативники изъяли стеклянную банку с 131 граммом марихуаны и 1 грамм гашиша.

В совокупности из незаконного оборота изъято 1 килограмм 460 грамм наркотиков растительного происхождения.

Как выяснилось, после сбора урожая приятели намеревались сделать новый посев конопли, но этот план пресекли стражи правопорядка. По словам задержанных, марихуану они изготавливали для собственного употребления. Сейчас эта версия проверяется полицейскими. 

В отношении мужчин следователем МО МВД России «Сасовский» возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные хранение, изготовление, переработка наркотических средств или растений, содержащих наркотические средства). Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

