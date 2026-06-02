Альтернативные версии гибели группы Дятлова хотят запретить на ТВ

Родственники участников группы Дятлова намерены добиться запрета на распространение альтернативных версий гибели туристов в федеральном телеэфире. Кроме того, они рассчитывают на возобновление расследования трагедии и проведение новых экспертиз.

Как сообщил Mash адвокат Евгений Черноусов, семьи погибших считают, что многие участники телешоу и документальных программ выдвигают предположения, не имея доступа к материалам уголовного дела. По мнению родственников, такие версии нередко преподносятся зрителям как установленные факты.

Семьи туристов уже направляли обращения в адрес телеканалов. После жалоб передачи с конспирологическими теориями на некоторое время исчезали из сетки вещания, однако позже вновь возвращались в эфир.

Теперь родственники рассчитывают добиться более серьёзных мер, включая новые исследования обстоятельств трагедии на перевале Дятлова и пересмотр отдельных выводов, связанных с гибелью группы в 1959 году.