Руководитель регионального следственного управления СК проведёт приём в Рязани

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области Олег Васильев 4 июня 2026 года проведёт личный приём жителей региона. Встреча назначена на 10:00 и пройдёт в Рязани, в помещении Рязанского межрайонного следственного отдела на улице Мервинской, 7.

Запись на приём открыли заранее. Её ведут сотрудники отдела по приёму граждан и документационному обеспечению следственного органа. Связаться с ними можно по телефону 8 (4912) 28-04-69.

Организаторы предупредили: при записи могут уточнить суть обращения и причины, по которым человек хочет попасть на приём. При необходимости сотрудники вправе запросить документы, подтверждающие изложенные факты.

На сам приём рекомендуют подготовить письменное заявление с изложением вопроса. Также потребуется паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.