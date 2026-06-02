РНПК подвела итоги конкурса «Лучший по профессии — 2026»

В Рязанской нефтеперерабатывающей компании (дочернее предприятие НК «Роснефть») подвели итоги локального этапа корпоративного смотра-конкурса «Лучший по профессии — 2026» и наградили победителей и призёров.

​​​​​​​В соревнованиях, которые проходят на предприятии уже в 21-й раз, участвовали около 100 сотрудников. Конкурсные испытания организовали по 11 номинациям, охватывающим ключевые рабочие специальности: операторы технологических установок, машинисты технологических насосов, операторы товарные, слесари по ремонту технологических установок, лаборанты химического анализа, прибористы, электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинисты компрессорных установок, водители легковых и грузовых автомобилей, а также электрогазосварщики. Участвовать могли все желающие работники.

​​​​​​​Торжественную церемонию открыл главный инженер АО «РНПК» Владимир Бандеровский. Он подчеркнул, что состав участников конкурса обновляется ежегодно, и отметил важность состязания для развития профессионального сообщества завода.

«Состав участников смотра-конкурса обновляется ежегодно: в конкурсе состязаются как молодые специалисты, так и более опытные коллеги, чей профессиональный путь насчитывает 20 и более лет. Благодарю каждого за активную позицию, за любовь к своему делу. Вы – ценнейший актив нашего предприятия. Пусть ваши лучшие профессиональные качества помогут победить на финальном этапе, где соберутся победители дочерних обществ Роснефти блока Нефтепереработка и нефтехимия», — сказал Владимир Владимирович.

​​​​​​​Смотр-конкурс служит важным элементом системы мотивации персонала: он помогает выявить и поощрить инициативных и перспективных работников, способствует росту профессионального мастерства, популяризации рабочих профессий, повышению культуры производства и личной ответственности за безаварийную работу.

​​​​​​​Соревнования традиционно проходят в два этапа. Сначала локальный этап на уровне предприятия, победители которого затем отправляются на финал отстаивать честь завода среди лучших профессионалов «Роснефти». На площадках РНПК члены жюри из числа технических руководителей оценивали теоретические знания и практические навыки участников, уделяя особое внимание подготовке в сфере промышленной и пожарной безопасности, а также соблюдению норм охраны труда.

​​​​​​​Каждый победитель и призёр получил диплом, памятный подарок и денежную премию. Обладатели первых мест в каждой номинации представят завод на финале корпоративного конкурса, который пройдёт в августе на базе Ангарского НПЗ.