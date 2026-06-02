Павел Малков сообщил об обновлении 20 образовательных учреждений в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, что благодаря нацпроекту «Молодёжь и дети» и Народной программе «Единой России» в этом году проведут капитальный ремонт десяти школ Рязанской области.

Работы идут в Михайловском, Скопинском, Кораблинском, Сараевском, Захаровском, Сасовском, Рязанском, Сапожковском и Спасском округах, а также в школе № 19/25 города Рязани. Отремонтируют помещения, фасады и инженерные коммуникации, закупят современное оборудование и мебель.

«Приведём в порядок учебные корпуса колледжа имени Н.Н. Комарова, колледжа электроники и технологического колледжа. А в политехническом колледже работы пройдут и в учебном корпусе, и в общежитии», – сказал Павел Малков.

Также обновят здания шести детских садов в Рязани, Спасске, Касимове и Скопине. Работы ведутся по национальному проекту «Семья». Создают для самых юных жителей региона современные и комфортные условия.