Фото: https://max.ru/pv_malkov
Общество

Павел Малков сообщил об обновлении 20 образовательных учреждений в Рязанской области

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, что благодаря нацпроекту «Молодёжь и дети» и Народной программе «Единой России» в этом году проведут капитальный ремонт десяти школ Рязанской области.

Работы идут в Михайловском, Скопинском, Кораблинском, Сараевском, Захаровском, Сасовском, Рязанском, Сапожковском и Спасском округах, а также в школе № 19/25 города Рязани. Отремонтируют помещения, фасады и инженерные коммуникации, закупят современное оборудование и мебель.

«Приведём в порядок учебные корпуса колледжа имени Н.Н. Комарова, колледжа электроники и технологического колледжа. А в политехническом колледже работы пройдут и в учебном корпусе, и в общежитии», – сказал Павел Малков.

Также обновят здания шести детских садов в Рязани, Спасске, Касимове и Скопине. Работы ведутся по национальному проекту «Семья». Создают для самых юных жителей региона современные и комфортные условия.

Предыдущая статья
Альтернативные версии гибели группы Дятлова хотят запретить на ТВ

Популярные материалы

Политика

Россия нанесла мощнейший ракетный удар по Украине

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев утром 2 июня сообщил о масштабной ракетной атаке по объектам на территории Украины. По его данным, в ходе операции могли применить около 99 ракет различных типов. Официальная информация от министерства обороны РФ пока не поступала. 
Общество

Семья из Рязанской области выиграла миллион в лотерею и купила кроссовер

Многодетная семья Старковых из Рязанской области выиграла 1 миллион рублей в лотерею и направила деньги на покупку нового автомобиля. Историю победителей рассказали в компании «Столото».
Происшествия

В Рязани пассажир мотоцикла остался без трусов на светофоре

В Рязани у пассажира эндуро-мотоцикла одежду буквально втянуло в заднее колесо. Шорты и трусы разорвало в клочья прямо на светофоре у ледового дворца.
Политика

Актёр Филиппенко распродаёт московское жильё из Литвы — SHOT

Народный артист России Александр Филиппенко продал обе московские квартиры у Патриарших прудов, находясь в Литве. Суммарная стоимость жилья могла превысить 155 миллионов рублей.
Общество

Новая выплата для семей с детьми доступна на Госуслугах

Размер выплаты зависит от суммы налога на доходы физических лиц, уплаченного за предыдущий год. Он рассчитывается как разница между фактически начисленным НДФЛ и налогом, который был бы уплачен по ставке 6%.

Темы

Общество

Фестиваль «Есенинская весна» впервые прошёл на новой площадке

В последний день весны на Рязанской ВДНХ в 22-й раз прошёл фестиваль «Есенинская весна».
Культура и события

В Рязани 9 июня покажут более 40 картин цикла «Мастера Рязанщины»

Рязанский областной научно-методический центр народного творчества продолжает реализацию цикла выставочных мероприятий «Мастера Рязанщины».
Культура и события

В Рязани открылась уличная фотовыставка Банка России

На стендах представлены увеличенные изображения памятных монет, посвящённых сказочным и мультипликационным героям.
Акценты

В Рязани установлен рекорд по числу участников рыбатлона

Соревнования в этом году побили рекорд по массовости, на дистанцию вышли 102 рыбатлониста из Рязанской, Московской, Владимирской и Тульской областей.
Общество

Блогер Тая Скомороохова пригласила рязанцев на фестиваль в «Лужниках»

Популярная певица, актриса, телеведущая и блогер Тая Скомороохова записала видеообращение к жителям Рязани, пригласив их на масштабный фестиваль «ТопФест», который пройдет в Москве 12 июня, в День России.
Общество

Рязанская певица Виктория Захарова получила ГРАН-ПРИ конкурса «Лучший голос Земли»

Среди более чем 800 участников борьбу за выход в финал вели воспитанники студии эстрадного вокала Рязанского Дворца Первых (руководитель — Лейла Эльшадовна Никитина).
Общество

Игорь Мурог поздравил военных автомобилистов с праздником и 86-летием Рязанского училища

Сенатор Российской Федерации от Рязанской области Игорь Мурог выступил с поздравлением по случаю Дня военного автомобилиста, а также в честь 86-й годовщины со дня основания Рязанского высшего военного автомобильного инженерного училища.
Власть и политика

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин представил жителям Шиловского района публичный отчет об итогах депутатской работы

Спикер Рязанской областной Думы подвел итоги депутатской работы, рассказал о результатах в экономике и социальной сфере, вместе с шиловцами обсудил перспективы развития муниципалитета.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье