Лунный календарь стрижки на май 2026: лучшие дни по астрологии, которые стоит отметить уже сейчас

В мае 2026 года есть несколько дней, когда мастера в салонах записываются за два месяца вперёд — и ни один из них не совпадает с тем, что вы нашли в первой поисковой выдаче. Большинство «лунных календарей» в интернете — это просто таблицы фаз Луны без учёта знаков зодиака, и пользоваться ими всё равно что готовить блюдо, зная только температуру духовки, но не время выпечки. Дочитайте до конца — и вы получите полную картину: не только благоприятные даты, но и чёткое объяснение, почему одни дни работают, а другие лучше обходить стороной.
Почему Луна влияет на стрижку, и при чём здесь знак зодиака
Идея звучит мистически, но за ней стоит вполне понятная логика. Луна управляет приливами и отливами — огромными массами воды. Наш организм на 60–70% состоит из жидкости, и гипотеза о том, что лунные циклы влияют на обменные процессы в тканях, не такая уж безумная. Убедительных научных доказательств этому пока нет, но миллионы людей замечают разницу.
Ключевых параметра два: фаза Луны и знак зодиака, в котором она находится в конкретный день.
- Растущая Луна — время роста и насыщения. Волосы будут расти быстрее, станут гуще. Хорошо, если вы хотите отрастить длину.
- Убывающая Луна — время «очищения». Идеально для тех, кто хочет избавиться от секущихся кончиков и не торопится с отрастанием.
- Знак зодиака задаёт «качество» этого роста: блеск, густота, скорость, здоровье.
Какие знаки зодиака лучшие для стрижки — шпаргалка по стихиям
Не все знаки одинаково «любят» ножницы. Астрологическая традиция делит их по стихиям:
Земля (Телец, Дева, Козерог) — отлично Лучшие дни для стрижки. Волосы становятся гуще, приобретают блеск, лучше держат форму. Если хотите здоровые и красивые волосы — ваш выбор именно здесь.
Вода (Рак, Скорпион, Рыбы) — хорошо Быстрый рост, увлажнение, пышность. Подходит тем, кто хочет нарастить длину в короткие сроки.
Огонь (Овен, Лев, Стрелец) — допустимо Объём, яркость, активная энергия. Не самый плохой выбор, но и не идеальный для здоровья волос.
Воздух (Близнецы, Весы, Водолей) — осторожно Традиция не рекомендует эти дни: волосы могут стать более ломкими, медленнее расти, быстрее сечься. Лучше перенести визит к мастеру.
Лучшие дни для стрижки в мае 2026 по лунному календарю
Май 2026 — месяц контрастов. Первая неделя богата благоприятными знаками, середина подкидывает пару сложных дней, зато финал — почти идеальный для тех, кто хочет шикарные волосы к лету.
Топовые дни — запишитесь заранее
|Дата
|День
|Фаза Луны
|Знак зодиака
|Для чего лучше всего
|3 мая
|Вс
|Растущая
|Дева
|Густота, рост, блеск
|4 мая
|Пн
|Растущая
|Дева
|Густота, рост, блеск
|17 мая
|Вс
|Убывающая
|Козерог
|Оздоровление, укрепление
|18 мая
|Пн
|Убывающая
|Козерог
|Оздоровление, укрепление
|28 мая
|Чт
|Растущая
|Дева
|Густота, рост, блеск
|29 мая
|Пт
|Растущая
|Дева
|Густота, рост, блеск
Хорошие дни — тоже подходят
|Дата
|День
|Фаза Луны
|Знак зодиака
|7 мая
|Чт
|Растущая
|Скорпион
|12 мая
|Вт
|Полнолуние
|Скорпион
|22 мая
|Пт
|Убывающая
|Рыбы
Дни, которых лучше избегать в мае 2026. И почему астрологи об этом молчат
Вот тут начинается самое интересное. В большинстве популярных «лунных календарей» вы найдёте предупреждения про новолуние и дни «Луна без курса» (Void of Course). Но есть ещё один момент, про который почему-то пишут редко.
В мае 2026 Меркурий находится в ретроградном движении с 1 по 25 мая. Астрологи традиционно не советуют затевать перемены во внешности в этот период — особенно если планируется кардинальная смена образа. Новая стрижка, которую вы придумали под ретроградный Меркурий, рискует разочаровать уже через неделю.
|Дата
|Почему нежелательно
|1–2 мая
|Луна в Близнецах (воздух) + начало Меркурия ретро
|9–10 мая
|Луна в Стрельце, нестабильная энергия
|11 мая
|День перед полнолунием — повышенная чувствительность кожи головы
|15–16 мая
|Луна в Водолее — худшие дни месяца
|26 мая
|Новолуние — минимум витальной энергии
Как выбрать свой идеальный день? Личная формула по знаку зодиака
Универсальный лунный календарь — хорошее начало, но астрологи уточняют: ваш личный знак зодиака тоже имеет значение. Считается, что стричься в день, когда Луна проходит через ваш знак или знак асцендента — двойной бонус к результату.
- Дева (23 авг — 22 сен): 3–4 мая и 28–29 мая — ваши идеальные дни вдвойне
- Козерог (22 дек — 19 янв): 17–18 мая созданы специально для вас
- Скорпион (23 окт — 21 ноя): обратите внимание на 7-е и 12-е числа
- Телец (20 апр — 20 мая): май вообще ваш месяц — выбирайте любой день из «топа»
- Рыбы (19 фев — 20 мар): 22 мая — ваш личный фаворит
Май 2026 по неделям
1–6 мая. Осторожно — Меркурий ретро только начался. Если очень нужно, выбирайте 3–4 мая (Луна в Деве). Для кардинальных перемен лучше подождать конца месяца.
7–13 мая. Умеренно благоприятный период. 7-е подходит для тех, кто хочет быстрого роста. 12-е — полнолуние: хорошо для смелых решений, но не для чувствительной кожи головы.
14–20 мая. Контрастная неделя. 15–16-го держитесь подальше от ножниц. Зато 17–18-го — золото: убывающая Луна в Козероге, идеально для восстанавливающих процедур и стрижки «под оздоровление».
21–31 мая. Финальный аккорд. 22-е — мягкий рост, 28–29-е — снова Дева, снова топ. Меркурий к тому времени выходит из ретро, энергия стабилизируется. Идеальный момент для новых причёсок перед летом.
А вы замечали разницу между стрижкой в «правильный» и «случайный» день? Или для вас лунный календарь — скорее приятный ритуал, чем реальный инструмент?