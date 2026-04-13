Лунный календарь стрижки на май 2026: лучшие дни по астрологии, которые стоит отметить уже сейчас

В мае 2026 года есть несколько дней, когда мастера в салонах записываются за два месяца вперёд — и ни один из них не совпадает с тем, что вы нашли в первой поисковой выдаче. Большинство «лунных календарей» в интернете — это просто таблицы фаз Луны без учёта знаков зодиака, и пользоваться ими всё равно что готовить блюдо, зная только температуру духовки, но не время выпечки. Дочитайте до конца — и вы получите полную картину: не только благоприятные даты, но и чёткое объяснение, почему одни дни работают, а другие лучше обходить стороной.

Почему Луна влияет на стрижку, и при чём здесь знак зодиака

Идея звучит мистически, но за ней стоит вполне понятная логика. Луна управляет приливами и отливами — огромными массами воды. Наш организм на 60–70% состоит из жидкости, и гипотеза о том, что лунные циклы влияют на обменные процессы в тканях, не такая уж безумная. Убедительных научных доказательств этому пока нет, но миллионы людей замечают разницу.

Реклама

Ключевых параметра два: фаза Луны и знак зодиака, в котором она находится в конкретный день.

— время роста и насыщения. Волосы будут расти быстрее, станут гуще. Хорошо, если вы хотите отрастить длину. Убывающая Луна — время «очищения». Идеально для тех, кто хочет избавиться от секущихся кончиков и не торопится с отрастанием.

— время «очищения». Идеально для тех, кто хочет избавиться от секущихся кончиков и не торопится с отрастанием. Знак зодиака задаёт «качество» этого роста: блеск, густота, скорость, здоровье.

А вы уверены, что знаки зодиака в вашем лунном календаре указаны правильно? Многие сайты путают астрологический зодиак с астрономическим — это принципиально разные вещи, и путаница сдвигает даты на несколько дней.

Какие знаки зодиака лучшие для стрижки — шпаргалка по стихиям

Не все знаки одинаково «любят» ножницы. Астрологическая традиция делит их по стихиям:

Земля (Телец, Дева, Козерог) — отлично Лучшие дни для стрижки. Волосы становятся гуще, приобретают блеск, лучше держат форму. Если хотите здоровые и красивые волосы — ваш выбор именно здесь.

Вода (Рак, Скорпион, Рыбы) — хорошо Быстрый рост, увлажнение, пышность. Подходит тем, кто хочет нарастить длину в короткие сроки.

Огонь (Овен, Лев, Стрелец) — допустимо Объём, яркость, активная энергия. Не самый плохой выбор, но и не идеальный для здоровья волос.

Воздух (Близнецы, Весы, Водолей) — осторожно Традиция не рекомендует эти дни: волосы могут стать более ломкими, медленнее расти, быстрее сечься. Лучше перенести визит к мастеру.

Лучшие дни для стрижки в мае 2026 по лунному календарю

Май 2026 — месяц контрастов. Первая неделя богата благоприятными знаками, середина подкидывает пару сложных дней, зато финал — почти идеальный для тех, кто хочет шикарные волосы к лету.

Топовые дни — запишитесь заранее

Дата День Фаза Луны Знак зодиака Для чего лучше всего 3 мая Вс Растущая Дева Густота, рост, блеск 4 мая Пн Растущая Дева Густота, рост, блеск 17 мая Вс Убывающая Козерог Оздоровление, укрепление 18 мая Пн Убывающая Козерог Оздоровление, укрепление 28 мая Чт Растущая Дева Густота, рост, блеск 29 мая Пт Растущая Дева Густота, рост, блеск

Хорошие дни — тоже подходят

Дата День Фаза Луны Знак зодиака 7 мая Чт Растущая Скорпион 12 мая Вт Полнолуние Скорпион 22 мая Пт Убывающая Рыбы

Запомните правило «трёх часов»: даже в благоприятный день первые 2–3 часа после смены лунного знака считаются нестабильными. Если мастер принимает в 9 утра, а Луна вошла в новый знак в 8:30 — лучше перенести запись на вечер.

Дни, которых лучше избегать в мае 2026. И почему астрологи об этом молчат

Вот тут начинается самое интересное. В большинстве популярных «лунных календарей» вы найдёте предупреждения про новолуние и дни «Луна без курса» (Void of Course). Но есть ещё один момент, про который почему-то пишут редко.

В мае 2026 Меркурий находится в ретроградном движении с 1 по 25 мая. Астрологи традиционно не советуют затевать перемены во внешности в этот период — особенно если планируется кардинальная смена образа. Новая стрижка, которую вы придумали под ретроградный Меркурий, рискует разочаровать уже через неделю.

Дата Почему нежелательно 1–2 мая Луна в Близнецах (воздух) + начало Меркурия ретро 9–10 мая Луна в Стрельце, нестабильная энергия 11 мая День перед полнолунием — повышенная чувствительность кожи головы 15–16 мая Луна в Водолее — худшие дни месяца 26 мая Новолуние — минимум витальной энергии

Как выбрать свой идеальный день? Личная формула по знаку зодиака

Универсальный лунный календарь — хорошее начало, но астрологи уточняют: ваш личный знак зодиака тоже имеет значение. Считается, что стричься в день, когда Луна проходит через ваш знак или знак асцендента — двойной бонус к результату.

Дева (23 авг — 22 сен): 3–4 мая и 28–29 мая — ваши идеальные дни вдвойне

(23 авг — 22 сен): 3–4 мая и 28–29 мая — ваши идеальные дни вдвойне Козерог (22 дек — 19 янв): 17–18 мая созданы специально для вас

(22 дек — 19 янв): 17–18 мая созданы специально для вас Скорпион (23 окт — 21 ноя): обратите внимание на 7-е и 12-е числа

(23 окт — 21 ноя): обратите внимание на 7-е и 12-е числа Телец (20 апр — 20 мая): май вообще ваш месяц — выбирайте любой день из «топа»

(20 апр — 20 мая): май вообще ваш месяц — выбирайте любой день из «топа» Рыбы (19 фев — 20 мар): 22 мая — ваш личный фаворит

Ого, а вы знали? Если вы знаете свой асцендент, ориентируйтесь на него даже больше, чем на солнечный знак. Именно асцендент отвечает за внешность и первое впечатление.

Май 2026 по неделям

1–6 мая. Осторожно — Меркурий ретро только начался. Если очень нужно, выбирайте 3–4 мая (Луна в Деве). Для кардинальных перемен лучше подождать конца месяца.

7–13 мая. Умеренно благоприятный период. 7-е подходит для тех, кто хочет быстрого роста. 12-е — полнолуние: хорошо для смелых решений, но не для чувствительной кожи головы.

14–20 мая. Контрастная неделя. 15–16-го держитесь подальше от ножниц. Зато 17–18-го — золото: убывающая Луна в Козероге, идеально для восстанавливающих процедур и стрижки «под оздоровление».

21–31 мая. Финальный аккорд. 22-е — мягкий рост, 28–29-е — снова Дева, снова топ. Меркурий к тому времени выходит из ретро, энергия стабилизируется. Идеальный момент для новых причёсок перед летом.

А вы замечали разницу между стрижкой в «правильный» и «случайный» день? Или для вас лунный календарь — скорее приятный ритуал, чем реальный инструмент?