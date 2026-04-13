В Рязанской области осудили женщину за организацию незаконной миграции через фиктивные браки

В Рязанской области вступил в законную силу приговор в отношении местной жительницы 1959 года рождения, признанной причастной к организации незаконной миграции по предварительному сговору.

Сотрудники регионального УФСБ России выявили и пресекли схему, действовавшую с 2020 по 2023 год. Следствие установило, что женщина подыскивала россиян, готовых вступить в фиктивные браки с гражданами государств Центральной Азии. Эти формальные союзы позволяли иностранцам получать разрешение на временное проживание в России и легализовать своё пребывание.

Реклама

Материалы проверки легли в основу уголовного дела, возбужденного следственным подразделением регионального управления безопасности по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части второй статьи 322.1 УК РФ — организация незаконной миграции.

Скопинский районный суд назначил фигурантке три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Дополнительно суд взыскал с неё штраф в размере 250 тысяч рублей.

Судебные процессы в отношении других участников группы продолжаются. Иностранным гражданам, фигурировавшим в деле, аннулированы разрешительные документы, а сроки пребывания на территории России сокращены.