В субботу, 11 апреля в рамках весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города, в Рязани прошёл первый весенний общегородской субботник.
В субботнике приняли участие более 300 человек. Это сотрудники администрации, префектур, муниципальных предприятий, организаций всех форм собственности, неравнодушные рязанцы.
Санитарная очистка охватила все районы областного центра. Порядок наводили на зеленых зонах: по ул.Станкозаводская, ул. Интернациональная, от ул. Новоселов до ул. Зубковой, на Касимовском шоссе от ул.Тимуровцев до ул.Советской Армии, на ул. Кальная, от д.41 к.2 по ул.Высоковольтная до д.78 по ул.Шевченко, ул.5-я Линия от ул.Ленинского Комсомола до д29 к.3 по ул.Высоковольтная. А также на территории бывшего школьного сада по ул. Дачная, в Дубовой роще, ЦПКиО и на пешеходной зоне по ул.Новаторов в районе школ №26-№61.
Представители ТОС города Рязани привели в порядок территории у Ресурсного центра «ДОМ ТОС», около домов 32 и 34 по ул. Чкалова, в поселке Карцево.
Участники мероприятий по санитарной очистке города убрали различный мусор, опавшую листву, сухостой и древесные отходы.
Следующий общегородской субботник состоится 18 апреля.