Во Владимире муж заметил гематому на лбу умершей роженицы и забил тревогу

Гражданский муж жительницы Владимира, умершей во время родов во Владимире, не верит в естественную причину ее гибели, поскольку увидел при осмотре гематому на ее лбу, пишет «КП».

Трагедия произошла 28 марта. Родные утверждают, что 29-летняя женщина была здорова, а беременность протекала без осложнений, поэтому ничто не предвещало беды.

Как отметил гражданский супруг, пара поехала в Центральный роддом, где девушку забрали на обследование. Она была на 39-й неделе беременности. Вскоре врачи ей сказали, что она рожает. Мужчина поехал домой, но вскоре связь с женщиной пропала. Утром его вызвали в роддом, где сообщили страшную новость: роженица умерла, но ребенок выжил и находится на ИВЛ.

«Патологоанатом заявил, что не обнаружил никаких внутренних отклонений, которые могли бы привести к смерти. Однако мужчина четко увидел гематому на лбу погибшей — между бровями», — говорится в статье.

По его мнению, женщине стало плохо, или она упала, забираясь на кушетку.

В региональном Минздраве заявили, что во время оказания родовой помощи у нее внезапно остановилось сердце. Реанимация продолжалась 57 минут, но спасти пациентку не удалось. Следователи завели дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».