Майские праздники в 2026 году разбили на два коротких периода отдыха по три дня. Такой график связан с переносами выходных и длинными новогодними каникулами — привычной «десятидневки» не будет.

Рязанцы откроют май тремя выходными подряд. Праздник весны и труда выпадает на пятницу, 1 мая, а затем идут обычные выходные — 2 и 3 мая. Получается компактный уикенд без продолжения.

Вторая волна отдыха привязана к Дню Победы. 9 мая в 2026 году приходится на субботу. К нему добавили два выходных с переносом — 10 и 11 мая. В итоге снова три дня без работы.

Между этими периодами — полноценная рабочая неделя. С 4 по 8 мая жители Рязани и области выйдут на работу на пять дней подряд. Укороченных смен в этот отрезок не предусмотрено.

Производственный календарь на май уже утвержден. В месяце 31 календарный день, из них 19 рабочих и 12 выходных и праздничных.

Норма рабочего времени зависит от графика. При 40-часовой неделе — 151 час. Для 36-часовой — 147,2 часа. При 24-часовой — 90,2 часа.