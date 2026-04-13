Более 15 улиц остались без света в Рязани 13 апреля

В понедельник, 13 апреля, в 09:10 в Рязани, в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии на улицах: Баженова, Голенчинское шоссе, Светлая, Старый сад (Голенчино), Светлый проезд (Голенчино), Старообрядческий проезд, Космодемьянской, Ломоносова 1-й проезд, Матросова, Пугачева, Разина, Чайкиной, Голенчино район, Нагорная 1-я, Никуличинская, Пронская, Рязанская. Об этом сообщает АО «РГРЭС».

В настоящее время бригада энергетиков выявляет поврежденный участок для восстановления электроснабжения потребителей.

По вопросам электроснабжения обращайтесь по телефону: 55-01-12.