За навык работы с нейросетями в Рязанской области предлагают до 90 тысяч рублей

По результатам анализа вакансий, открытых в начале 2026 года на hh.ru, российской платформе онлайн-рекрутинга, выяснилось, что предлагаемые зарплаты за навык работы с нейросетями могут достигать 90 тысяч рублей в Рязанской области. 

В первом квартале 2026 года в Центральной ФО (без Москвы) работодатели открыли более 600 вакансий, где требуются навыки работы с нейросетями, что больше, чем в первом квартале 2025 года почти в 3 раза. Самый высокий спрос на таких специалистов сформировался в Московской области – здесь открыто 18% от всех подобных вакансий, далее – Воронежской области (9%), Рязанской и Ярославской областях (4%), Тверской, Калужской, Смоленской областях  (по 3%), Владимирской, Тульской, Ивановской, Курской областях (по 2%), Липецкой, Белгородской, Орловской, Тамбовской, Костромской и Брянской областях (по 1%).

Анализ вакансий на hh.ru показал, что сейчас чаще остальных нейросети в работе нужны таким специалистам как дизайнеры, художники, контент-менеджеры, интернет-маркетологи, программисты, разработчики, копирайтеры, редакторы, корректоры, секретари, менеджеры по продажам, дата-сайентистам, финансовые и инвестиционные аналитики, видеооператорам, видеомонтажерам, аналитикам, PR-менеджерам и педагогам. Именно на эти профессии приходится 79% требований владения нейросетями от всех предложений на рынке труда.  

По итогам первых трех месяцев года, наиболее конкурентные зарплаты специалистам с навыками работы с нейросетями в ЦФО (без Москвы) предлагают в Московской области (медиана зарплатного предложения в вакансиях – 120 400 руб.), далее – Калужская область (81 900 руб.), Тульская область (78 500 руб.), Брянская область (78 500 руб.), Воронежская область (68 000 руб.), Тверская область (66 300 руб.), Владимирская область (66 300 руб.), Орловская область (66 300 руб.), Ярославская область (64 300 руб.), Костромская область (64 200 руб.), Смоленская, Ивановская, Белгородская и Тамбовская  области (по 60 500 руб.), Рязанская, Курская, Липецкая области (по 60 400 руб.).

При этом в Рязанской области максимальные предложения достигают 90 000 рублей.

Высокооплачиваемые вакансии с навыками работы с нейросетями, ЦФО:

  1. Менеджер по работе с клиентами, от 120 000 до 160 000 ₽ за месяц до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/131305172 
  2. Дизайнер-маркетолог, от 100 000 до 130 000 ₽ за месяц на руки, https:// hh.ru/vacancy/131344288  
  3. Начинающий специалист в отделение банка, от 100 000 ₽ за месяц до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/127403723 
  4. Проектный менеджер ИТ-направления, от 100 000 ₽ за месяц на руки, https:// hh.ru/vacancy/131037747 
  5. Младший бренд-менеджер, от 80 000 до 120 000 ₽ за месяц на руки, https:// hh.ru/vacancy/131435393  
