БК «Рязань» седьмой раз подряд сыграет в «Финале четырех»

С 10 по 12 апреля в Туле (Группа «А») и Курске (Группа «Б») проходили игры полуфинального этапа чемпионата Центрального федерального округа по баскетболу среди мужских команд. По его итогам по два лучших коллектива из каждой группы получили путевки в «Финал четырех», который состоится в Твери. Баскетбольный клуб «Рязань» занял по итогам турнира 2-е место в группе «А» и в седьмой раз подряд пробился в «Финал четырех».

БК «РЯЗАНЬ» – «ДЕСНА-2» – 87:69 (25:9, 24:19, 15:26, 23:15)

БК «Рязань»: Зибиров (30), Гущин (14), Анохин (2), Хамитов (5), Бырдин (19 + 21 подбор) – старт, Савельев (0), Николаев (5), Федин (3), Буданов (9), Антонов (0).

«Десна-2» (Брянская область): Поляков (6), Семенов (0), Кореньков (8), Васейкин (4), Якушев (22), Власов (6) – старт, Чернов (7), Алехин (0), Семенов (14), Рожковский (0), Ильенко (2), Ефимов (0), Павликов (0).

Судьи: Хорпяков, Ананьев, Баскакова.

10 апреля. Тула. МСК «Тулица».

Первый поединок полуфинального этапа был крайне важен не только сам по себе – он еще задавал тон всему скоротечному турниру. Успех многократно повышал шансы на выход в следующую стадию, в то время как неудача решение этой задачи заметно осложняла. Приятно отметить, что наши парни подошли к встрече с принципиальным соперником со всей ответственностью и сделали уверенный шаг к «Финалу четырех». Первый период завершился с заметным преимуществом БК «Рязань» – 25:9. Но останавливаться на достигнутом «зубры» не собирались, вскоре после возобновления игры заработала их дальнобойная артиллерия, и на большой перерыв соперники ушли при счете 49:28.

Казалось бы, очень солидный задел, но, как известно, с брянцами просто никогда не бывает. И уже третья четверть дала понять, что в этой встрече далеко не все так однозначно. Но в заключительном периоде все встало на свои места: и пяти минут не прошло, как разница в счете вновь перевалила за двадцать очков. После того как дело было сделано, «зубры», памятуя о том, что на следующий день им предстоит не менее важный поединок, позволили себе немного успокоиться, что, впрочем, на исходе практически не отразилось – 87:69.

Самым результативным игроком матча стал многоопытный Драмир Зибиров, набравший 30 баллов. Очередной дабл-дабл (19 очков + 21 подбор) у Владимира Бырдина, которому изрядно пришлось потрудиться под щитами.

БК «ПОДОЛЬСК» – БК «РЯЗАНЬ» – 73:103 (15:26, 15:19, 24:33, 19:25)

БК «Подольск»: Фильков (17 + 10 подборов), Мих. А. Антонов (30), Аверин (2), Ковальчук (0), Мордаков (6) – старт, Лавриненко (15), Мкртчян (3).

БК «Рязань»: Гущин (12), Зибиров (11), Анохин (10 + 16 подборов), Хамитов (6), Бырдин (13) – старт, Савельев (3), Николаев (25), Федин (7), Буданов (14), Мих. С. Антонов (2).

Судьи: Курносов, Хорпяков, Баскакова.

11 апреля. Тула. МСК «Тулица».

Победа в этом матче с большой долей вероятности гарантировала нашей команде выход в «Финал четырех». Видимо, это обстоятельство сказалось на дебюте встречи, который выдался несколько нервным. Но сразу же ситуацию под свой неусыпный контроль взял играющий тренер БК «Рязань» Роман Хамитов. Именно он сначала открыл счет, а вскоре его увеличил, тем самым задав положительный тон. Во второй четверти преимущество «зубров» продолжало расти и в какой-то момент стало очевидно, что на данный момент противники находятся в разных весовых категориях. На большой перерыв команды ушли при счете 45:30.

Во второй половине матча сразу на полную мощность заработала наша дальнобойная артиллерия. Менее чем за полторы минуты Алексей Гущин трижды практически с одной точки поразил кольцо соперника. Затем свои попытки из-за дуги реализовали Драмир Зибиров, Дмитрий Савельев и его тезка Буданов. В заключительной четверти кардинальных изменений на площадке не произошло. «Зубры» уверенно держали все нити игры в своих руках и после дальнего броска Вячеслава Анохина преодолели гроссмейстерский рубеж в сто набранных очков. Любопытно, что одним «выстрелом» наш капитан убил сразу двух зайцев, попутно оформив еще и дабл-дабл (10 баллов + 16 подборов). В итоге 103:73 – уверенная победа нашей команды.

«ЦИВС» – БК «РЯЗАНЬ» – 75:69 (25:18, 21:11, 17:22, 12:18)

«ЦИВС» (Тульская область): Коломенский (4), Захаров (14 + 11 подборов),

Винокуров (27), Щербинский (5), Соколов (13) – старт, Зверев (3), Кленин (2), Антипов (0), Мотов (7), Алехин (0).

БК «Рязань»: Зибиров (27), Гущин (16), Анохин (15), Хамитов (2), Бырдин (5) – старт, Николаев (2), Буданов (2). Савельев, Федин, Антонов.

Судьи: Хорпяков, Ананьев, Кобелев.

12 апреля. Тула. МСК «Тулица». 247 зрителей.

Перед очным противостоянием команды Тулы и Рязани благополучно справились с решением поставленных перед ними задач, оставалось выяснить лишь один момент – кто займет первое место в группе «А». Само по себе оно никаких преимуществ не давало, однако позволяло на старте «Финала четырех» в Твери избежать встречи с амбициозными хозяевами. В текущем сезоне в Туле «зубры» уже побеждали хозяев, и вполне могли повторить тот успех, если бы им перепало чуточку больше спортивного везения. Но фортуна на сей раз была не на нашей стороне.

Первая десятиминутка осталась за хозяевами, а вторая четверть и вовсе не задалась у нашей дружины. Большой перерыв явно пошел рязанцам на пользу: их игра заметно преобразилась, но все же в этот игровой отрезок они могли добиться и большего, но для коренного перелома не хватило самой малости, какого-то вовремя реализованного броска. Третья десятиминутка осталась за нашей командой, также как и заключительная, но наверстать упущенного в первой половине встречи, ей так и не удалось. Но «зубры» боролись до последнего, что в преддверии решающих матчей чемпионата является очень хорошим знаком.

Концовку этого матча наши парни с полным основанием могут занести себе в актив. Дальними бросками отметились Драмир Зибиров (у него в активе 27 набранных баллов и 9 результативных передач), Алексей Гущин и дважды Вячеслав Анохин. Еще бы несколько минут и гости обязательно настигли бы хозяев… Со счетом 75:69 победу одержал БК «ЦИВС» и занял 1-е место в группе, БК «Рязань» расположился на второй позиции.

Через две недели (25-26 апреля) действующий чемпион ЦФО баскетбольный клуб «Рязань» продолжит защиту своего титула в Твери, где пройдет «Финал четырех» с участием сильнейших клубов Центрального федерального округа.