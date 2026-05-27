Фото: Pxhere
Биолог назвал части тела, которые комары кусают в первую очередь

Никита Рязанцев
Главной целью комаров при выборе места для укуса на теле можно считать голову, рассказал в беседе с «АиФ» энтомолог Роман Хряпин.

Специалист пояснил, что это связано с тем, что человек выдыхает много углекислого газа.

«Вокруг нашей головы создается некое облачко углекислого газа, которое привлекает комаров», — уточнил Хряпин.

Химический сигнал важен, но не менее значима доступность кожи. Многие люди пытаются защититься от комаров и надевают одежду с длинными руками, а также брюки, поэтому открытые участки головы становятся почти единственным местом для атаки.

Хряпин отметил, что в то время как остальные части тела можно закрыть, голова чаще всего остается открытой, а именно лицо, шея и уши.

