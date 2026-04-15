Иви и START показали новые материалы криминальной драмы «Холод» с Любовью Аксеновой

Онлайн-кинотеатры Иви и START опубликовали новую сцену из криминальной драмы «Холод» (18+) и свежие фотографии со съёмочной площадки.

В центре сюжета — Женя (Любовь Аксенова), которую несправедливо осуждают за аварию на Кутузовском проспекте, унёсшую жизни её мужа и шестилетней дочери. Настоящие виновники трагедии — молодые люди из состоятельных семей — уходят от ответственности, прикрытые влиятельными родителями. В колонии Женя случайно спасает Яну (Линда Лапиньш) — авторитетную заключённую, отбывающую срок за убийство. Та платит добром за добро: учит героиню выживать и становиться сильнее, а затем помогает бежать на волю. Оказавшись на свободе и разбогатев по наводке Яны, Женя берётся за собственное правосудие.

Проект создан при совместном участии платформ Иви и START, а также кинокомпании Algorithm. Продюсерами сериала выступают Павел Буря, Алексей Казаков и Даниил Махорт, исполнительным продюсером — Анастасия Кинс. Сценарий написал и поставил сериал Алексей Казаков.

В актёрском составе — Любовь Аксенова, Лариса Гузеева, Линда Лапиньш, Пётр Фёдоров, Александр Аверин, Максим Бойко, Ксения Каталымова, Денис Прытков, Олег Васильков, Александра Бабаскина, Евгений Харитонов, Олег Рязанцев, Влад Ценев, Ольга Смирнова, Всеволод Володин и другие.

Фото: Иви/ START