Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакой ответственности за использование VPN в стране не предусмотрено и действующее законодательство не содержит запретов на это.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных ограничениях, Песков был конкретен: «Сейчас никаких на этот счёт запретов нет, никакой ответственности за использование не предусмотрено. Я не располагаю информацией об обратном, о каких-то планах на этот счёт».

По его словам, сведениями о готовящихся изменениях в этой сфере он не располагает, пишет РИА Новости.