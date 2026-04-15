В Рязанской области стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Семья года»

В Рязанской области начался прием заявок на региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». Участвовать могут семьи, где все члены — граждане РФ и проживают в регионе.

В 2026 году определены 6 основных номинаций: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций», «Семья Защитника Отечества».

Добавлены две региональные категории: «Деятельная семья» — для активных семей, реализующих общественные проекты, добившихся профессиональных успехов или развивающих семейное дело. «Семья, умноженная счастьем» — для семей, в которых в 2026 году родится шестой или последующий ребенок. Важно, что такие семьи приобщают детей к творчеству, культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям.

Семьям из Рязани необходимо до 30 апреля подать заявку, анкету и полный пакет документов в администрацию города.

Уточнить перечень документов и порядок подачи можно по телефону: +7 (4912) 44-23-71 (Ольга Дмитриевна Алпатова).

Подробные условия конкурса на сайте регионального минтруда и соцзащиты.

Песков: ответственность за использование VPN не предусмотрена
Страшные пророчества глобалистов не сбылись, что об этом известно

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Эксперт рассказал, откуда летели дроны ВСУ для атаки на Череповец

Украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать Вологодскую область, с высокой долей...
«Предателей хватает»: генерал рассказал, откуда запустили дроны ВСУ по Липецку и Ельцу

В ночь на 14 апреля украинские беспилотники атаковали Елец Липецкой области: один мирный житель погиб, пятеро получили ранения. Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов объяснил, каким маршрутом беспилотники проникают вглубь страны и почему именно жилые районы оказываются под ударом.
Во Владимире муж заметил гематому на лбу умершей роженицы и забил тревогу

Гражданский муж жительницы Владимира, умершей во время родов во...
На трассе в Касимовском округе произошло смертельное ДТП

Ночью 14 апреля на региональной трассе в Рязанской области произошла авария со смертельным исходом. Водитель не удержал машину на дороге и погиб. Его четверо пассажиров оказались в больнице.

Рязанские парламентарии и финансисты обсудили бюджетный процесс с коллегами из 14 городов России

Мероприятие прошло в режиме ВКС в рамках подписанных ранее соглашений о сотрудничестве между представительными органами муниципальных образований.
Депутат Андрей Макаров возглавил рейтинг полезности парламентариев

Андрей Макаров, председатель думского комитета по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области и член фракции «Единая Россия», занял первую строчку в рейтинге «Коэффициент полезности депутатов».
Павел Малков обсудил с главным судебным приставом РФ исполнение соцобязательств и поддержку участников СВО

14 апреля в Рязанской области состоялась рабочая встреча губернатора Павла Малкова с директором Федеральной службы судебных приставов – главным судебным приставом РФ Дмитрием Аристовым, прибывшим в регион с рабочей поездкой.
В Рязани пройдут четыре общегородских субботника

Несмотря на пасмурную погоду, уборка Рязани идёт строго по графику, сообщил глава администрации города Борис Ясинский.
Павел Малков оценил восстановление больницы, музея и детского сада в Херсонской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков проверил, как идут работы по восстановлению социальных объектов в подшефной Херсонской области.
Павел Малков поздравил победителя регионального этапа конкурса «Учитель года – 2026»

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2026», который проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Министр и сенатор обсудили крупные культурные события в Рязанской области

В рамках укрепления взаимодействия между федеральным центром и регионами состоялась деловая встреча министра культуры Рязанской области Екатерины Шурановой с сенатором, членом Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорем Мурогом.
В Рязани начали ремонтировать улицы и дороги

С первых дней апреля ямочный ремонт ведется горячим асфальтом. Этот метод позволяет оперативно устранять выбоины и трещины, делая передвижение автомобилей более безопасным и комфортным.

