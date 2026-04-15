В Рязанской области стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Семья года»

В Рязанской области начался прием заявок на региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». Участвовать могут семьи, где все члены — граждане РФ и проживают в регионе.

В 2026 году определены 6 основных номинаций: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций», «Семья Защитника Отечества».

Добавлены две региональные категории: «Деятельная семья» — для активных семей, реализующих общественные проекты, добившихся профессиональных успехов или развивающих семейное дело. «Семья, умноженная счастьем» — для семей, в которых в 2026 году родится шестой или последующий ребенок. Важно, что такие семьи приобщают детей к творчеству, культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям.

Семьям из Рязани необходимо до 30 апреля подать заявку, анкету и полный пакет документов в администрацию города.

Уточнить перечень документов и порядок подачи можно по телефону: +7 (4912) 44-23-71 (Ольга Дмитриевна Алпатова).

Подробные условия конкурса на сайте регионального минтруда и соцзащиты.