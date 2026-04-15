Изображение сгенерировано нейросетью
Страшные пророчества глобалистов не сбылись, что об этом известно

Алексей Самохин
Десять лет назад руководитель Всемирного экономического форума Клаус Шваб в книге «Четвёртая промышленная революция» изложил ряд прогнозов, которые должны были воплотиться к 2025 году. Сегодня, оглядываясь назад, можно констатировать: «великое будущее» глобалистов в значительной мере осталось набором красивых деклараций. Об этом пишет NEWS.ru.

Одним из самых резонансных тезисов стала концепция, озвученная на встрече ВЭФ в 2016 году: к 2030 году люди будут владеть «ничем и при этом будут счастливы». Предполагалось, что недвижимость, транспорт и развлечения перейдут под контроль государства, а граждане получат доступ к благам «по подписке». Идея вызвала волну гнева по всему миру: критики настаивали на том, что люди не готовы становиться вечными арендаторами, зависящими от корпораций и глобальных фондов. На сегодняшний день концепция остаётся лишь футуристической страшилкой для западного обывателя.

Не сбылся и прогноз о тотальной роботизации. Шваб утверждал, что к 2025 году десять процентов всех автомобилей в США станут полностью автономными. Реальность распорядилась иначе: беспилотные системы занимают статистически ничтожную долю рынка, большинство проектов застряло на стадии тестирования из-за юридических коллизий, технологических ограничений и недоверия со стороны общества.

Изображение сгенерировано нейросетью

Столь же далёкими от воплощения оказались прогнозы о массовой чипизации населения. Вживляемые чипы и бионика так и не поступили в широкое обращение — эти технологии до сих пор не разработаны для массового рынка, а сама идея по-прежнему остаётся уделом футурологов и конспирологов.

Отдельного внимания заслуживает экономический прогноз, сформулированный в разгар пандемии COVID-19. В книге «COVID-19: Великая перезагрузка» Шваб и его соавтор Тьерри Маллере предрекали длительный экономический коллапс: безработица, по их словам, будет «неизбежно ухудшаться», а устойчивого восстановления ждать не стоит. Однако уже в июле 2020 года, когда книга увидела свет, экономика США начала восстанавливаться после локдаунов благодаря господдержке. Рецессия продлилась всего два месяца.

Наконец, не воплотился и, пожалуй, самый амбициозный сценарий — отказ от наличных денег и введение единой глобальной цифровой идентификации. Предполагалось, что к 2025 году большинство стран перейдут на безналичные расчёты под полным государственно-корпоративным контролем, а каждый человек получит «цифровой паспорт» с биометрией. Идея тотальной биометрической слежки столкнулась с таким мощным общественным сопротивлением, что даже в наиболее технологически развитых странах от неё отказались. Показательно, что криптовалюты тем временем получили настолько широкое распространение, что ряд государств сам заинтересован в их развитии.

По иронии судьбы, ещё в 1996 году Шваб верно предсказал нарастающее недовольство глобализацией в развитых странах. Обещанная «Великая перезагрузка» так и не состоялась, а сам «король Давоса» в 2025 году был вынужден уйти в отставку на фоне скандалов и утраты влияния.

