РГУ имени Есенина раскроет все детали поступления‑2026 на Дне открытых дверей

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина приглашает будущих абитуриентов и их родителей на День открытых дверей. Мероприятие состоится 18 апреля по адресу: ул. Ленина, 20. Начало в 11:00, организаторы советуют приезжать с небольшим запасом времени.

Ключевая тема встречи — актуальные правила приёма в 2026 году. Гостям подробно расскажут: сколько бюджетных мест выделено; стоимость обучения на платных отделениях; как поступить по целевой квоте.

Реклама

Перед официальной частью для посетителей откроются стендовые площадки, где можно будет лично пообщаться с директорами всех институтов и деканами факультетов.