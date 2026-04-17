Жителю Рязанской области грозит 10 лет колонии за продажу марихуаны

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области получили сведения, что житель города Сасово пытается найти в регионе покупателей для марихуаны, приготовленной из элитного сорта конопли.

Сотрудники УНК совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» провели проверку, которая выявила, что в доме 29-летнего жителя города Сасово хранятся растительные наркотики. Полицейские подготовили специальную операцию, которая исключала возможность уничтожить улики, и провели обследование жилища.

В ходе обследования у хозяина при себе обнаружили сверток с высушенными растениями, а в доме – пакеты с высушенными фрагментами растений. Экспертиза установила, что в пакетах содержится марихуана общим весом более 288 граммов. Наркотики изъяли. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, 29-летний мужчина с помощью сети интернет заказал и купил семена элитного сорта наркосодержащей конопли, оборудовал место для выращивания растений с дополнительным освещением, вентиляцией и автоматическим поливом. Вырастив в домашних условиях кусты, злоумышленник срезал лучшие фрагменты и приготовил из них наркотическое средство.

Следователь полиции возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, по которой грозит до 10 лет лишения свободы.