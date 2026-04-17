На Госуслугах появилась единая страница всех региональных сервисов для жителей Рязани

В рамках федерального проекта «Государство для людей» на портале «Госуслуги» открылся специальный региональный раздел для жителей Рязанской области. Он объединяет местные услуги, актуальные новости и полезные сервисы. Рязанская область вошла в число пилотных регионов — такая страница появилась у нас одной из первых в России. Разработкой занималось Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с региональным минцифры.

В новом разделе уже собраны самые востребованные услуги. Среди них: оформление льготного проезда, выплаты молодой семье при рождении третьего ребенка, запись на диспансеризацию и профосмотры, а также материнский капитал и компенсация за детские путевки. Кроме того, здесь предусмотрены сервисы для семей с детьми: информация об отдыхе и досуге многодетных, поступление в колледжи и техникумы, получение школьной спортивной формы и меры поддержки для семей погибших или пропавших без вести.

На странице также размещены афиша культурных событий, туристический путеводитель по области, карта жителя Рязанской области и идеи для отдыха с детьми.

Региональный раздел помогает быстро ориентироваться в услугах и решать повседневные вопросы без лишних сложностей — это важный шаг к клиентоцентричной модели государственного управления.

