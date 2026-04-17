Рязанская ОКБ рассказала о своем враче, Камбайле Фердинанде-Калемба Муиникума

Рязанская ОКБ рассказала о своём сотруднике — враче, которого зовут Камбайл Фердинанд-Калемба Муиникума.
«Камбайл Фердинанд переехал в Рязань, чтобы поступать в РязГМУ, но в итоге остался здесь, чтобы спасать жизни», — говорится в сообщении на странице клиники ВКонтакте.
Реклама
Образование медика:
2016 — Лечебное дело;
2018 — Ординатура по сердечно-сосудистой хирургии;
2020 — Ординатура по торакальной хирургии;
2021 — Профессиональная переподготовка по ультразвуковой диагностике.
— Сердечно-сосудистый хирург;
— Торакальный хирург;
— УЗИ-диагност;
— Флеболог.
Как говорит Камбайл Фердинанд, Рязань нравится ему тем, что это город с интересной историей и особенными людьми.