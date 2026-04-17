Рязанская ОКБ рассказала о своём сотруднике — враче, которого зовут Камбайл Фердинанд-Калемба Муиникума.

«Камбайл Фердинанд переехал в Рязань, чтобы поступать в РязГМУ, но в итоге остался здесь, чтобы спасать жизни», — говорится в сообщении на странице клиники ВКонтакте.

Образование медика:

2016 — Лечебное дело;

2018 — Ординатура по сердечно-сосудистой хирургии;

2020 — Ординатура по торакальной хирургии;

2021 — Профессиональная переподготовка по ультразвуковой диагностике.

— Сердечно-сосудистый хирург;

— Торакальный хирург;

— УЗИ-диагност;

— Флеболог.

Как говорит Камбайл Фердинанд, Рязань нравится ему тем, что это город с интересной историей и особенными людьми.