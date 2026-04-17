Уровень воды в Оке у Рязани продолжает снижаться, за сутки спад на 15 см

По состоянию на 12:00 17 апреля в Рязанской области сохраняется режим весеннего половодья. В большинстве наблюдаемых пунктов уровень рек стабилизируется или снижается, хотя в отдельных местах отмечен незначительный подъём.

За прошедшие сутки в черте города Рязани вода в реке Оке опустилась на 15 сантиметров и теперь составляет 444 см выше нулевой отметки гидрологического поста. В районе села Старая Рязань спад составил 12 см — уровень достиг 532 см. В то же время у города Касимова зафиксирован рост на 8 см, вода поднялась до 597 см.

На реке Мокша в рабочем посёлке Кадом уровень понизился на 1 см и составляет 639 см. Значительный спад произошёл на реке Проня у населённого пункта Быково — минус 69 см, сейчас 261 см. На реке Ранова в районе села Троица вода поднялась на 2 см до 587 см, а на реке Верда у города Скопина — рост на 1 см до 170 см.

За сутки от воды освободилось два приусадебных участка в Рязани. Тем не менее, подтопления остаются значительными. На сегодняшний день затоплены 6 низководных мостов, 8 участков автодорог и 141 приусадебный участок. Восемь населённых пунктов остаются отрезанными от основной транспортной сети.

На территории области работает шесть лодочных переправ. По данным ГУ МЧС России по Рязанской области, жизнеобеспечение населения не нарушено, эвакуация людей не требуется. Ситуация находится под контролем профильных служб.