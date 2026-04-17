Пережившая военный голод рязанка Галина Александрова: «Я заплакала у хлебного отдела»

Сетевое издание 7инфо в преддверии 81-й годовщины Великой Победы запускает проект «Дети войны: история и судьбы». Его героями станут те, чьё детство пришлось на самые страшные годы в истории нашей страны, годы Великой Отечественной войны. Их родные были участниками боевых действий, трудились в тылу. Ценой собственного здоровья и жизни приближали Победу. Наши герои, тогда ещё совсем маленькие, переживали беды и лишения вместе со всей страной — теряли кров, хлеб, близких. А порой и сами вставали за станки и шли в бой наряду со взрослыми.

Судьбы этих людей стали частью большого пути к Победе. Пути, наполненного сложностями и лишениями. Но без их тихого мужества, без их детского терпения и удивительной стойкости тот май 1945 года мог бы не наступить никогда. Наш проект — это голоса и личные воспоминания тех, кто видел войну из щелей бомбоубежищ, из промёрзших деревенских изб и переполненных вагонов эвакуационных поездов. Это не истории великих сражений. Это истории надежды и несгибаемого духа, рассказанные от первого лица.

Наш проект открывает рассказ о судьбе Галины Васильевны Александровой, жительницы Рязани. В этом году она отмечает 87-летие. А в 1941 она была совсем маленькой. Детская память цепкая, поэтому помнит Галина Васильевна военные и послевоенные годы, их бытовые тяготы, страшный голод и то, как наша страна восстанавливалась после страшных событий. С Галиной Александровой пообщалась её правнучка, корреспондент 7инфо Дарья Петухова.

«Я заплакала у хлебного отдела»

Сегодня Галина Васильевна не может спокойно проходить мимо хлебных полок в магазине. Количество хлеба и его разнообразие вызывает у неё слёзы. Но это не слёзы радости от изобилия, это отголоски военного детства, когда хлеба не было совсем.

Галина Александрова родилась в 1939 году в деревне под Кольчугино Владимирской области. Из своего военного детства она вспоминает:

«Найти корочку хлеба — это было большое счастье».

Девочка часто оставалась одна в деревенской избе, пока взрослые уходили по делам. Однажды нашла за бабушкиными чугунками запылённую горбушку.

«Я тогда подумала, что всегда буду её находить. Но в следующий раз, когда все снова ушли, я искала и уже не нашла».

Война запомнилась звуками бомбёжек. Галина Васильевна вспоминает, как бабушка хватала её и бежала в огород, в яму, где прикрывала собой. А ещё жива в памяти голодная весна, когда они ходили по мёрзлым полям в поисках чёрной прошлогодней картошки. Бабушка пекла из неё лепёшки. А однажды сказала внукам прямо:

«Всё кончилось, у нас еды нет, пойдёте побираться. Постучите в окошечко и попросите — вам подадут».

Эвакуация в Среднюю Азию и возвращение домой

Семью эвакуировали в Ташкент. Туда, по воспоминаниям Галины Васильевны, тогда вывезли полстраны. Маленькая Галя почти ничего не помнит из той жизни, но очень хорошо понимает, что там пережила её мама — малограмотная женщина с детьми на руках, без денег, без работы. Муж (отец Галины) ушёл на фронт и с войны не вернулся.

Всем, кто хочет прочувствовать атмосферу того времени, Галина Васильевна советует посмотреть фильм «Двадцать дней без войны». По её словам, там очень ярко показано то, что пришлось испытать её маме.

После возвращения в родную деревню жизнь легче не стала. Галине было около семи лет, когда она пошла в первый класс. Голод по-прежнему оставался главным ощущением времени. Ещё одно яркое воспоминание Галины связано со сбором колосков. Она рассказала, как детей из школы отправляли в поле после уборки урожая. И существовало строжайшее правило: ни одного колоска нельзя было положить в карман.

Ярким, по-настоящему счастливым воспоминанием стал вкус мёда. Сосед-пасечник иногда подзывал девочку и давал ей кусочек хлеба с мёдом.

«Этот вкус мёда у меня до сих пор сохранился… А игрушек не было вообще. Не было даже ниточки, чтобы что-то сшить», — вспоминает Галина Васильевна, глядя на самодельную куклу своей правнучки, которую та сделала из ватки и цилиндрика.

Больничное окно и страшная потеря

Тяжёлым испытанием после войны стала болезнь. У Галины заболели ноги, её положили в городскую больницу. Сидя у окна, она наблюдала, как на лошадях в город привозят больных. Однажды она увидела, как доставили женщину. Оказалось — её маму.

Сердце матери не выдержало всех переживаний войны, эвакуации, голода и постоянной нехватки еды для детей. У неё развился порок сердца.

«Меня тогда чуть подлечили, я выписалась и снова смогла ходить. А маму привезли уже в гробу. Ей было 39 лет, когда она умерла. Мне было 11 лет», — эти слова произносит Галина Васильевна со слезами на глазах.

После смерти матери трое детей остались с бабушкой Аграфеной. Родственники разобрали их по семьям, чтобы не отдавать в детдом. Галина осталась в семье тёти и её мужа-военного. Они переехали в Белоруссию.

Рязань, радиозавод и Есенин

В Белоруссии Галина закончила 8 классов, а после возвращения в Кольчугино поступила в техникум. Там она встретила будущего мужа Виктора. По распределению молодую специалистку направили на Рязанский радиозавод, где она проработала больше сорока лет.

Когда молодожёны приехали в Рязань, Театральная площадь, по воспоминаниям Галины, была крошечной, без асфальта. А пешеходные дороги центральных улиц выложены досками. По городу ходил один маленький автобус, а улицы в основном были деревянными — Грибоедова, Первомайка.

«Сейчас Рязань стала красавицей», — говорит Галина Васильевна, наблюдая за тем, как город меняется, и цитирует Некрасова: «Жаль только — жить в эту пору прекрасную Уж не придется — ни мне, ни тебе».

Несмотря на проблемы со зрением, она по-прежнему читает газеты и книги. Особенно любит лирику, Тютчева, Дементьева и, конечно, Есенина.

«Мне кажется, в Рязани нет человека, который бы не любил Есенина», — убеждена она.

Поэму «Анна Снегина» наша героиня читает наизусть.

«Уже 30 лет хожу в один храм»

После смерти мужа, когда Галине Васильевне было 56 лет, она пришла к вере. Для неё это стало спасением. Женщина вспомнила о сугубых молитвах двух своих бабушек. Одна из них, стоя на коленях, постоянно молилась дома, другая, закутавшись в шаль, ходила за несколько километров в соседнюю деревню и приносила оттуда просфоры — не как поминание, а просто как хлеб, чтобы детям было что поесть.

На протяжении 30 лет Галина Александрова неизменно ходит в один и тот же храм, каждый день читает молитвы и Евангелие.

— Для меня сейчас самое главное – моя семья. Я этим живу. И, конечно, хотелось бы подольше пожить в здравии и в уме, чтобы полюбоваться страной, детьми, красивой жизнью, — говорит она.

Уважаемые рязанцы! Расскажите о судьбах своих родственников, детство которых пришлось на годы Великой Отечественной войны. Истории и фотографии присылайте на почту на svideteliporyognevoy@yandex.ru. Все материалы будут опубликованы на сайте 7инфо.