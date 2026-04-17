Жена Героя России Асылханова рассказала подробности поисков мужа

Супруга Героя России Алексея Асылханова, пропавшего в городе Юрге Кемеровской области, рассказала РИА Новости, что не обращалась в военкомат, в котором он состоит на учете.

Ранее Валерия, которая ждет ребенка, подчеркивала, что муж не мог без предупреждения вернуться в зону боевых действий.

«Я туда (в военкомат. — Прим. ред.) не ходила, но я думаю, полиция все равно туда обращались в любом случае. Они там все, наверное, на уши подняли. Лично сама — нет», — пояснила женщина.

Валерия заверила, что у ее супруга не было задолженностей, которые могли бы вызвать вопросы в рамках расследования.

«Кредитов точно не было, масштабных покупок тоже», — добавила Асылханова.

Молодого человека не видели с 3 апреля. По словам супруги, он сообщил ей, что отправился на работу в Юргинский техникум агротехнологий и сервиса, но там он так и не появился. Вскоре в СМИ распространилась информация, что 23-летнего участника СВО могли похитить.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, расследование продолжается, но каких-либо подробностей о его ходе пока что нет. По одной из версий, на улице около военного остановился автомобиль, он поздоровался с водителем, после чего сел в машину. Затем его след пропал.

Асылханов стал Героем России после того, как уничтожил в зоне СВО 15 танков и 50 бронемашин противника. В результате ранения он потерял ногу.