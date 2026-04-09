Жена Героя России Асылханова оценила версию о его уходе из семьи

Супруга 23-летнего Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести в городе Юрга Кемеровской области, заявила « АиФ », что не верит в версию о том, что он ушел из семьи.

Молодого человека не видели с 3 апреля. По словам супруги, он заявил ей, что отправился на работу в Юргинский техникум агротехнологий и сервиса, но там он так и не появился. Вскоре в СМИ распространилась информация, что участника СВО могли похитить.

«Я на данный момент не придерживаюсь никакой версии, доверяю только той информации которую услышу от тех служб, которые занимаются поиском. То, что пишут версии, это проблемы тех, кто их выдвигает», — пояснила его жена.

Также она рассказала, что не слышала об угрозах мужу со стороны Украины.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. По одной из версий, на улице около пропавшего остановился автомобиль, мужчина поздоровался с водителем, после чего сел в салон. Затем след военного пропал.

Асылханов получил «Золотую звезду» за уничтожение в зоне СВО 15 танков и 50 бронемашин. В результате ранения он потерял ногу.