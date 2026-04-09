E1.RU: убийцы 18-летнего парня под Екатеринбургом избежали суда

Никиту Усольцева и Кирилла Дементьева, обвиняемых в убийстве 18-летнего Данила Белкина из Большого Истока, вместо суда и приговора отпустили на спецоперацию, рассказала E1.RU мать покойного Татьяна.

«Я это узнала от следователя и была крайне недовольна. По сути, они просто избежали наказания. Можно сказать, сбежали на СВО. Еще и героями придут. Какие они герои-то?» — возмутилась женщина.

В Следственном комитете пока не комментировали эту информацию.

По данным следствия, в ночь на 4 марта молодые люди жестоко избили Белкина, что привело к его смерти. Обвиняемых разыскивали несколько недель, так как они пытались скрыться в другом регионе. Затем их привезли в Сысертский суд, где они признали вину.

«Они принесли сына домой и заявили, что нашли таким на улице. Думала только о том, как спасти его. Но шансов уже не было. Вместо головы у него была каша», — рассказала Татьяна.

В свою защиту Дементьев заявил, что убитый занимался распространением наркотиков, и никто не хотел избивать его до смерти. Он неоднократно извинялся перед матерью Данила, но она не поверила в его искренность.