Изображение от Freepik
Новости России

E1.RU: убийцы 18-летнего парня под Екатеринбургом избежали суда

Никита Рязанцев
Никиту Усольцева и Кирилла Дементьева, обвиняемых в убийстве 18-летнего Данила Белкина из Большого Истока, вместо суда и приговора отпустили на спецоперацию, рассказала E1.RU мать покойного Татьяна.

«Я это узнала от следователя и была крайне недовольна. По сути, они просто избежали наказания. Можно сказать, сбежали на СВО. Еще и героями придут. Какие они герои-то?» — возмутилась женщина.

В Следственном комитете пока не комментировали эту информацию.

Реклама

По данным следствия, в ночь на 4 марта молодые люди жестоко избили Белкина, что привело к его смерти. Обвиняемых разыскивали несколько недель, так как они пытались скрыться в другом регионе. Затем их привезли в Сысертский суд, где они признали вину.

«Они принесли сына домой и заявили, что нашли таким на улице. Думала только о том, как спасти его. Но шансов уже не было. Вместо головы у него была каша», — рассказала Татьяна.

В свою защиту Дементьев заявил, что убитый занимался распространением наркотиков, и никто не хотел избивать его до смерти. Он неоднократно извинялся перед матерью Данила, но она не поверила в его искренность.

Предыдущая статья
Жена Героя России Асылханова оценила версию о его уходе из семьи
Следующая статья
Рязанская мэрия утвердила реестр зон, где нельзя ездить на электросамокатах и велосипедах

Популярные материалы

Акценты

Тамара Глоба рассказала, что ждёт в апреле каждый знак зодиака

Апрель 2026 года обещает быть напряжённым и поворотным — как в личной жизни, так и в глобальном масштабе. Астролог Тамара Глоба подготовила развёрнутый прогноз для каждого знака зодиака: кому ждать финансовых возможностей, кому — перемен в карьере, а кому стоит притормозить и заняться здоровьем.
Новости России

Ракетную опасность объявили в Самарской области, в Самаре заработали сирены 

Сообщение о ракетной опасности поступило в 21:55. Федорищев также опубликовал инструкции для граждан.
Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Новости России

Коллеги погибшей пермской учительницы рассказали о ее последней фразе

Учительница русского языка и литературы Олеся Багута, погибшая после...
Общество

Саша Конь с повозкой в 300 кг из Рязанской области пешком идёт в Бразилию и злит водителей

37-летний Александр из Ставрополя, получивший прозвище Конь, отправился пешком в Бразилию. Своё имущество и припасы он везёт на самодельной повозке весом 300 кг, которую тянет за собой на тросе.

Темы

Новости России

Жена Героя России Асылханова оценила версию о его уходе из семьи

Супруга 23-летнего Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Новости России

«Коммерсант»: губернаторы начали покидать Telegram

Несколько губернаторов перестали вести официальные каналы в Telegram с...
Новости России

Коллеги погибшей пермской учительницы рассказали о ее последней фразе

Учительница русского языка и литературы Олеся Багута, погибшая после...
Новости России

Генерал Липовой: порт у Одессы стал могилой для секретных натовских БПЛА

Российские войска ударом по порту Измаила в Одесской области...
Новости России

Следователь, видевший «гуманоида Алешеньку», назвал главную ошибку в расследовании

Бывший милиционер Кыштымского РОВД Владимир Бендлин рассказал E1.RU, что...
Новости России

Погибшая в Москве жена бизнесмена жаловалась на мучивших ее экстрасенсов

Жительница Москвы, чье обнаженное тело нашли возле подъезда дома...
Новости России

На Кубани мужчина вышел на балкон и погиб от удара Украины

Житель Краснодарского края погиб при ночном налете украинских беспилотников...
Новости России

Baza: найденная голой москвичка была адептом «звездного перекодировщика»

Жительница Москвы, чье обнаженное тело нашли возле подъезда дома...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье