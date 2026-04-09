Рязанская мэрия утвердила реестр зон, где нельзя ездить на электросамокатах и велосипедах

Администрация Рязани 9 апреля 2026 года опубликовала постановление №3219, которым утвердила официальный реестр зон запрета эксплуатации средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов с электродвигателем. Документ охватывает 25 территорий общего пользования по всему городу.

Запрет распространяется сразу на оба типа транспорта: как на электросамокаты и моноколёса, так и на электровелосипеды. Исключений нет ни для одной из перечисленных территорий.

Реклама

Что попало под запрет

Первой и ключевой зоной стал исторический центр Рязани. Его границы определены в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 28 июля 2020 года №190 о включении города в перечень исторических поселений регионального значения.

Помимо центра, в реестр вошли крупнейшие парки города: парк Морской Славы на улице Бирюзова, парк Советско-Польского братства на Октябрьской, Комсомольский парк на улице Новаторов, парк имени Гагарина на Октябрьской, Центральный парк культуры и отдыха на Братиславской, Дендропарк на улице Зубковой, парк Железнодорожников на Первомайском проспекте, Новопавловская роща на 4-й Линии.

Отдельно прописаны оба участка парка Черезовские пруды (чётная и нечётная стороны улицы Новоселов), оба участка бульвара имени Скобелева, а также Мемориальный парк на Голенчинском шоссе и мемориальный парк Славы Дальней Авиации имени Героя Советского Союза А. В. Белякова на Забайкальской.

Скверы и особые территории

Среди скверов в реестре: сквер 50-летия Октября на улице Гагарина, сквер 60-летия Победы на Московском шоссе, два участка сквера имени Александрова (между улицами Зубковой и Новоселов, а также между Новоселов и Касимовским шоссе), сквер по Касимовскому шоссе, сквер имени Маршала С. С. Бирюзова на Станкозаводской, сквер на площади Новаторов и Гвардейский сквер в Октябрьском городке.

Отдельным пунктом выделена территория школы-интерната №26 для слепых на улице Новаторов. А также парк Вишнёвый сад на Песоченской.

Что это значит на практике

Для каждой из 25 зон в документе прописаны точные географические координаты границ. Реестровые номера присвоены по порядку: от 1 (исторический центр) до 25 (Гвардейский сквер).

Теперь въезд на электросамокате, моноколесе, гироскутере или электровелосипеде в любую из этих зон будет считаться нарушением. Документ вступил в силу с момента подписания — 9 апреля 2026 года.