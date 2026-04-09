Игорь Володин, фото: vk.com/kasimovcrb
МедицинаНовости Касимова

В Рязанской области скончался хирург Игорь Володин, врачу было всего 36 лет

Алексей Самохин
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Рязанской области «Касимовская ЦРБ» сообщило о смерти коллеги. Игорь Николаевич Володин умер 9 апреля 2026 года. Ему было 36 лет.

Врач окончил Рязанский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова и с 2014 года работал в Касимовской ЦРБ. Двенадцать лет он возглавлял хирургическое отделение поликлиники №1.

Коллеги запомнили его как высококвалифицированного специалиста и человека, на которого всегда можно было положиться. Руководил отделением требовательно, но справедливо. С пациентами оставался чутким и внимательным, умел выслушать и поддержать в трудный момент.

Коллектив ГБУ РО «Касимовская ЦРБ» выразил глубокие соболезнования семье, детям и близким Игоря Николаевича.

