Эксперт назвал четыре версии пропажи героя России Алексея Асылханова 

23-летний Герой России Алексей Асылханов ушёл из дома в городе Юрга Кемеровской области 3 апреля и до сих пор о его судьбе ничего не известно. Родственники не могут связаться с молодым мужчиной почти две недели. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Асылханов вышел из дома около 16:00, хотя обычно его рабочий день в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса заканчивался в 12:00. С собой он взял документы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как на улице к нему подъехал неизвестный автомобиль. По словам очевидцев, Алексей поздоровался с водителем, как со знакомым, сел в машину и уехал. После этого его никто не видел.

Алексей Асылханов — гвардии рядовой, разведчик 331-го гвардейского парашютно-десантного полка. На срочную службу его призвали в 2020 году. С 17 ноября 2022 года он участвовал в специальной военной операции в составе разведывательной роты к северо-западу от Артёмовска (Бахмута). Выполнял задачи по воздушной разведке, корректировке огня артиллерии и точечным ударам с квадрокоптера.

За время боёв боец уничтожил 15 танков и 50 бронемашин противника, а также более 100 военнослужащих ВСУ. В апреле 2023 года был ранен, но продолжал выполнять задачу. 15 февраля 2024 года получил тяжёлое ранение в результате разрыва гранаты, сброшенной с вражеского дрона. Самостоятельно оказал себе первую помощь и вызвал эвакуацию. В результате ранения Алексей потерял ногу. Несмотря на это, после лечения он вернулся в строй, а позже — к мирной жизни.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России и вручил медаль «Золотая Звезда» в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. После демобилизации Асылханов вернулся в Юргу, женился на Валерии, которая сейчас ждёт ребёнка, и устроился педагогом дополнительного образования в Юргинский техникум агротехнологий и сервиса. Там он проводил «Уроки мужества» для студентов и школьников.

Супруга Валерия рассказала, что в семье не было конфликтов, Алексей никогда раньше не пропадал без предупреждения. Друг, с которым они последний раз виделись 9 мая прошлого года на параде, охарактеризовал его как спокойного и неагрессивного человека, не связанного с «тёмными делами». Знакомые отмечают, что после тяжёлого ранения и потери ноги Асылханов не сломался, нашёл силы жить дальше, работать и ждать ребёнка. По их словам, у него не было врагов, долгов или конфликтных ситуаций.

Криминалист Михаил Игнатов, изучив известные обстоятельства, выделил несколько основных версий. Среди них — собственное решение Асылханова временно скрыться из-за возможных долговых или иных обязательств, о которых близкие могли не знать. Другая версия — похищение, учитывая его статус Героя России. Также рассматриваются несчастный случай, связанный с инвалидностью (хотя друзья подчёркивают, что он уверенно управлялся с протезом), и умышленное убийство с целью сокрытия следов. Правда, пока непонятно, что могли бы таким образом пытаться скрыть.

Следствие рассматривает все версии, в том числе похищение. Поиски продолжаются: к ним привлечены полиция, следователи Следственного комитета и волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Пока никаких новых сведений о местонахождении Алексея Асылханова не поступало.