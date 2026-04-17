Раскрыты детали резни из-за продажи квартиры в Люберцах

Квартира в подмосковных Люберцах, из-за которой произошел конфликт с поножовщиной, ранее была заложена у банка, а выкупить его 46-летний хозяин не смог, пишет « МК ».

Ссора между ним и семейной парой произошла днем в четверг в доме на проспекте Победы. Злоумышленник напал на них и нанес несколько ударов ножом. В итоге женщина умерла.

Выяснилось, что нападавший, бывший хозяин квартиры, заключил договор с банком, но платить по счетам не смог. В итоге кредитная организация подала на него в суд с требованием взыскать более четырех миллионов рублей. Предметом спора стала квартира площадью 58,9 квадратных метров. Речь шла о ее продаже с торгов в счет уплаты долга за 8 миллионов 348 тысяч рублей.

«Суд удовлетворил иск банка — квартира была выставлена на торги и продана. Женщина, ставшая жертвой нападения, представляла интересы коммерческой структуры», — говорится в статье.

Подозреваемого задержали, против него возбуждено уголовное дело. Как пишет Mash, конфликт спровоцировало нежелание бывшего собственника съезжать с квартиры.