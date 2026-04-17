Александр Пшенников. Фото: правительство Рязанской области
Медицина

Пшенников: В здравоохранении Рязанской области существенно выросло число молодых специалистов

Алексей Самохин
Рязанская область заметно укрепляет кадровый потенциал регионального здравоохранения: в прошлом году в систему пришли работать более 550 молодых медиков — на 111 человек больше, чем годом ранее. Об этом 16 апреля заявил заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Александр Пшенников в ходе очередного «Часа с зампредом».

Цикл мероприятий «Час с зампредом» проводится по поручению губернатора Павла Малкова. Заместители председателя правительства ежегодно отчитываются о результатах работы своих ведомств. Отчёты транслируются в социальных сетях и проходят в разных форматах.

По словам Александра Пшенникова, ключевой акцент сделан на целевом обучении. Выпускники, получившие профессию по целевому договору, обязаны вернуться работать в свои муниципалитеты. Основной приток специалистов обеспечивают рязанские колледжи и медицинский университет. В настоящее время по такому механизму в регионе обучаются свыше 2100 человек.

«Выращиваем для здравоохранения специалистов-целевиков у себя в регионе. Это важное преимущество Рязанской области», — подчеркнул министр.

В прошлом году в систему здравоохранения региона пришли более 550 молодых специалистов — это на 111 человек больше, чем в предыдущем году. Динамика положительная. Как отметил Пшенников, отток кадров удалось переломить: в область приезжает больше молодых медиков, чем уезжает.

Кроме того, в 2025 году три практикующих врача успешно защитили докторские диссертации, десять человек стали кандидатами медицинских наук, ещё пять врачей получили звание доцента. Министр напомнил, что в регионе много заслуженных медиков, чьи фамилии известны за пределами Рязанской области. По его словам, это тоже укрепляет систему здравоохранения.

В текущем году планируется создать кадровый ресурсный центр. Его главной задачей станет решение вопросов дефицита кадров в медицинских учреждениях, в том числе за счёт снижения оттока специалистов из государственной системы в коммерческие центры и другие регионы страны.

Для привлечения и удержания медиков в области активно используются возможности федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», партийной Народной программы, а также региональные меры социальной поддержки.

