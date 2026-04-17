Южнокорейский мессенджер KakaoTalk, уже поддерживающий русский язык, продолжает набирать популярность в России. В компании Kakao Corporation подтвердили РИА Новости, что намерены и дальше совершенствовать сервис специально для иностранных клиентов на фоне заметного роста числа пользователей из РФ.

Ранее сообщалось, что в марте 2026 года аудитория азиатских мессенджеров в России увеличилась почти на 60%. При этом у KakaoTalk прирост составил 82% — один из самых высоких показателей среди конкурентов. Всё это происходит на фоне блокировки в стране Telegram.

Менеджер PR-отдела KakaoTalk компании Kakao Ли Сын Тхэ отметил, что поддержка различных языков делает сервис удобным для иностранцев.

«KakaoTalk доступен на русском языке, а интерфейс кажется пользователям привычным. Думаю, это могло повлиять на популярность мессенджера в РФ», — сообщил он РИА Новости.

По его словам, благодаря русскому языку, удобному интерфейсу, а также функциям звонков и обмена новостями мессенджер уже воспринимается россиянами как понятный и комфортный инструмент. Тем не менее компания не останавливается на достигнутом.

«В целом стратегия такая: улучшать сервис, чтобы пользователям за рубежом было удобно пользоваться им на своем языке, и постепенно расширять эту поддержку», — заявили в Kakao Corporation.

Ли Сын Тхэ подчеркнул, что рост аудитории из России открывает для компании новые бизнес-возможности. В Южной Корее внутри KakaoTalk уже активно используется реклама и коммерция, а компании применяют мессенджер для продвижения своих товаров и услуг.

Пока в России реклама в мессенджере отсутствует, однако в будущем она может появиться.