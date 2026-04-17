Медицина

В Рязанском кардиодиспансере спасли пациента с редким послеоперационным осложнением

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязани спасли пациента с редким послеоперационным осложнением, сообщает пресс-служба Минздрава Рязанской области. 

70-летний мужчина, которому всего несколько дней назад в ведущей федеральной клинике успешно провели протезирование двух сердечных клапанов, поступил в реанимационное отделение Рязанского кардиодиспансера в критическом состоянии. Артериальное давление и другие жизненно важные параметры стремительно падали к нулю.

Специалисты диспансера провели ультразвуковое исследование сердца и обнаружили крайне тревожную картину: миокард практически не сокращался, а фракция выброса — основной показатель работы сердца — была ничтожно мала. При этом данных о тромбозе протезов или раннем инфекционном эндокардите не выявили. Исследования указали на серьёзный воспалительный процесс в сердечной мышце.

Врачи не исключали послеоперационную кардиоплегию — состояние, при котором сердечная ткань находится в глубоком «оглушении» и временно теряет способность к сокращению. Однако дальнейший анализ показал более сложную картину.

«Мы не исключали того, что у нашего пациента возможна послеоперационная кардиоплегия, когда сердечная ткань находится в состоянии «глубокого стресса, оглушения» и не способна к сокращению», — отметил заведующий отделением №5 Сергей Загородний.

Совместно специалисты пришли к выводу, что у больного развилась острая дисфункция левого желудочка сердца с неинфекционным миокардитом и системным аутоиммунным ответом. Иммунная система пациента начала атаковать собственные ткани, воспринимая их как чужеродные. Для рязанских кардиологов это оказался уникальный и редчайший случай.

«Совместно специалисты пришли к выводу, что у больного после хирургического вмешательства развилась острая дисфункция левого желудочка сердца с неинфекционным миокардитом и системным аутоиммунным ответом. Для нас это уникальный случай», — рассказал врач-кардиолог отделения №5 Александр Чучунов.

Единственным выходом стала так называемая пульс-терапия — назначение гормональных препаратов в высоких дозах. Уже после первых введений состояние начало улучшаться. За считанные дни пациент прошёл путь от критической реанимационной койки до стабильного состояния.

Контрольное ультразвуковое исследование подтвердило положительную динамику: миокард вновь «дышал» и сокращался уверенно. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает, он продолжает восстановление в отделении медицинской реабилитации Рязанского кардиодиспансера.

Темы

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье