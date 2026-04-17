Новости России

Жителей Финляндии не на шутку напугала «космическая медуза» из России

Никита Рязанцев
Запуск российской ракеты Союз-2.1б с космодрома Плесецк не на шутку напугал жителей Финляндии, пишет Mash.

Ранее очевидцы сообщали, что минувшей ночью небо над Петербургом и Ленобластью озарила «космическая медуза». Местные жители заметили светящийся шлейф, который вскоре растворился. Причиной этого феномена стал запуск ракеты-носителя. Лицезрели это явление и в Финляндии.

«Нашенькую видели на большей территории Суоми, жители бросились звонить в полицию и спецслужбы около 2:20 ночи, особенно всполошились те, кто живет у восточной границы», — говорится в публикации.

Сотрудники спасательной службы не смогли дать им никаких разъяснений. Лишь утром полиция опубликовала заявление, в котором заверила, что ракета не представляет угрозы для финнов.

Накануне секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу сделал предупреждение странам Прибалтики и Финляндии, которые с высокой вероятностью предоставляют воздушное пространство для пролета украинских беспилотников. Он напомнил соседям о праве России на самооборону.

