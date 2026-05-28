ВКонтакте изменила алгоритмы рекомендаций для авторов

Соцсеть ВКонтакте обновила систему рекомендаций для авторов контента. Новые алгоритмы теперь помогают продвигать публикации широкой аудитории вне зависимости от числа подписчиков.

Как сообщили в компании, после внедрения новых ML-моделей AI VK просмотры постов оригинальных авторов выросли почти в пять раз. Число новых подписчиков увеличилось на 22%. Алгоритмы анализируют не только тематику публикаций и профиль автора. Система в реальном времени оценивает смысл контента, вероятность реакции аудитории и шансы на подписку. Рекомендации начинают работать уже с первых публикаций автора.

Особенно заметными изменения стали для начинающих блогеров. Количество реакций на их контент выросло на 42%, а число подписчиков — на 54%.

Обновление затронуло и формирование ленты новостей. В рекомендациях стало значительно больше оригинального контента от авторов, а не перепостов и копий.

Руководитель направления «Сообщества и опыт автора» Вера Советкина отметила, что пользователи активнее взаимодействуют именно с уникальными публикациями. По её словам, аудитория в среднем в полтора раза чаще ставит реакции и оставляет комментарии под оригинальным контентом.

В компании добавили, что лента ВКонтакте работает на единой Discovery-платформе VK. Она объединяет рекомендательные системы и поиск всех сервисов холдинга. Технологии анализируют содержание постов и роликов, чтобы точнее подбирать рекомендации пользователям.

По данным VK, за первый год работы платформы время просмотра VK Клипов выросло на 17,4%, число сохранённых треков в VK Музыке — на 40%, а релевантность рекомендаций в VK Видео увеличилась на 70%.