В Ангарске стритрейсер получил срок за смерть девушки во время нелегальных ночных гонок

Ангарский городской суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, признанному виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. ДТП произошло во время несанкционированного автозаезда, организованного через мессенджер. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

11 мая 2025 года в ночное время на 9-м километре автодороги «Ангарск-Тальяны» вблизи села Одинск Ангарского городского округа проходил нелегальный заезд. Информация о мероприятии была заранее размещена в одном из мессенджеров. Подсудимый управлял автомобилем Toyota Chaser.

Согласно материалам дела, водитель в нарушение правил дорожного движения потерял контроль над машиной, допустил съезд с проезжей части и совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая вместе с 22-летним молодым человеком и 19-летней подругой стояла на обочине. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Подсудимый свою вину в инкриминируемом преступлении не признал. Суд квалифицировал его действия по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

С учетом позиции государственного обвинителя Ангарский городской суд назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, осужденному запрещено управлять транспортными средствами в течение 2,5 лет.

Суд также удовлетворил гражданский иск матери погибшей девушки и взыскал с виновного 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Уголовное дело в отношении двух женщин, которые, по версии следствия, выступили организаторами несанкционированного автозаезда, в настоящее время находится на рассмотрении в том же Ангарском городском суде.