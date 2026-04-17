В России изменились сроки записи к врачу через «Госуслуги»

Россияне получили возможность через портал «Госуслуги» записываться к врачу и диагностические исследования на более поздние даты, чем это предусмотрено стандартными правилами, пишет РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.
«Гражданин имеет право осуществить запись на прием к врачу <…> на дату, превышающую установленные <…> сроки ожидания оказания медицинской помощи», — говорится в документе.
Это нововведение охватывает в том числе инструментальные и лабораторные исследования.
Условия и сроки такой записи определяются территориальными программами государственных гарантий.
Как писала ранее «КП», за последний год 40% россиян не смогли попасть к врачу по записи. Михаил Кузнецов, глава исполкома «Народного фронта», отметил, что из-за этой ситуации некоторые пациенты откладывают визит к врачу или вынуждены обращаться в частные медучреждения.