В России изменились сроки записи к врачу через «Госуслуги»

Россияне получили возможность через портал «Госуслуги» записываться к врачу и диагностические исследования на более поздние даты, чем это предусмотрено стандартными правилами, пишет РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.

«Гражданин имеет право осуществить запись на прием к врачу <…> на дату, превышающую установленные <…> сроки ожидания оказания медицинской помощи», — говорится в документе.

Это нововведение охватывает в том числе инструментальные и лабораторные исследования.

Реклама

Условия и сроки такой записи определяются территориальными программами государственных гарантий.