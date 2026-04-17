16 апреля 2026 года в Областной клинической больнице имени Н.А. Семашко в Рязани прошло плановое учение по отработке действий персонала при возникновении пожара. Тренировка включала моделирование нештатной ситуации с необходимостью эвакуации пациента, что позволило максимально приблизить условия к реальным. Об этом сообщила пресс-служба клиники.

В ходе учения медицинский персонал и задействованные службы отработали полный цикл действий: от обнаружения условного пожара до организованной эвакуации. Особое внимание уделялось соблюдению установленных алгоритмов и обеспечению безопасности пациентов. Все этапы тренировки выполнялись оперативно, грамотно и слаженно.

Участники продемонстрировали высокий уровень готовности к экстренным ситуациям. Эвакуация пациента была проведена в строгом соответствии с протоколами, что подтвердило уверенную ориентацию коллектива больницы в подобных обстоятельствах.

По итогам учения в ОКБ им. Н.А. Семашко отметили, что коллектив больницы способен действовать быстро и эффективно. Такие мероприятия остаются важной составляющей защиты как пациентов, так и сотрудников лечебного учреждения.