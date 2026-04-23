ТНТ приступил к съёмкам вокально-игрового шоу «Игра вслепую»

Телеканал ТНТ и компания Gen Production начали съёмки нового вокально-игрового шоу «Игра вслепую» (16+). Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

ТНТ уже проверял музыкальную интуицию звёзд, теперь же выяснит, насколько звёзды знают голоса своих коллег и могут ли угадать их вслепую.

Продолжение после рекламы

В шоу играют две команды участников с поющими капитанами. Именно они будут запутывать соперников, исполняя песни в закрытых боксах. В одном из них будет капитан команды, в другом — его голосовой двойник. Главная задача соперников — различить одного и другого. Каждой команде помогает «группа поддержки»: фанаты и даже родственники капитанов-соперников. Они могут как дать ценную подсказку, так и окончательно сбить игроков с толку.

В каждом раунде команды, угадавшие звезду соперников, зарабатывают деньги для своих вокальных двойников — с каждым этапом ставки растут: от 20 000 рублей в первом раунде до 100 000 рублей в финальном. Общий денежный приз по итогам всех пяти раундов делится между двойниками команды-победителя. Таким образом, участники играют не только на интерес, но и на реальные деньги.

Следить за игрой и держать участников в напряжении будет ведущий шоу — певец и актёр Алексей Воробьёв.

Константин Обухов, генеральный продюсер шоу: «При работе над проектом «Игра вслепую» мы брали за основу два неоспоримых факта: жанр вокально-игровых шоу сегодня популярен у аудитории; мы очень любим испытывать на прочность наших звёзд и наблюдать, как они выполняют разные задания. В этом проекте зрители узнают, насколько хорошо артисты знают голоса друг друга и смогут ли они угадать их вслепую».

Всеволод Жаров, генеральный продюсер шоу: «На телевидении в целом и на ТНТ в частности уже было много музыкальных форматов, но в “Игре вслепую” мы сознательно ушли от классического соревнования “кто лучше поёт”. Здесь вообще не про вокал как таковой — здесь про способность обмануть и не поддаться на обман. Уникальность проекта в том, что один и тот же голос может существовать сразу в нескольких версиях, и даже сами артисты в какой-то момент перестают доверять собственному слуху. Дополнительный уровень напряжения создаёт то, что игра идёт на деньги: с каждым раундом ставки растут, и ошибка становится ощутимой. В итоге это не просто музыкальное шоу, а полноценная психологическая игра, в которой побеждает не самый голосистый, а самый внимательный и хладнокровный».

Алексей Воробьёв, ведущий проекта: «Конечно, я бы с радостью побывал в роли участника, потому что вижу, с каким удовольствием команды включаются в игру, чтобы обмануть и запутать друг друга. Мы привыкли думать, что голоса таких звёзд, как Филипп Киркоров, Сосо Павлиашвили, Ирина Дубцова, мы хорошо знаем и легко сможем угадать, но на деле это оказывается гораздо сложнее — вокальные двойники так часто запутывают, что становится трудно понять, где звезда, а где её двойник. Но, пожалуй, нет большей радости для меня, как для ведущего, чем видеть, как мои коллеги в полном замешательстве начинают спорить друг с другом, пытаясь докопаться до истины. На съёмках всегда очень весело, и интрига порой бешеная. Поскольку игра у нас идёт на деньги, иногда доходит до того, что гости начинают ставить даже свои собственные».