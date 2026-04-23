Фото: НТВ
НТВ покажет комедийный детектив с Сергеем Жарковым и Максимом Стояновым

Алексей Самохин
В пятницу, 1 мая, в эфире телеканала НТВ состоится премьера комедийного детектива «Псы и волки» (16+). Слишком человечный бандит Шаповалов и принципиальный опер Рубцов встречаются в бане: одного изгнал криминальный мир, а другой не принял новые правила системы. В один вечер они становятся главными подозреваемыми в убийстве, и, чтобы доказать свою невиновность, им нужно объединиться. Главные роли исполнили Сергей Жарков и Максим Стоянов.

Алексей Шаповалов по кличке Магабан (Сергей Жарков) – харизматичный бандит, сын вора в законе Червонца (Юрий Ицков). Однако он оказался слишком человечным для преступного мира, поэтому остался не у дел и без гроша в кармане. Шаповалову приходится устроиться простым парильщиком в баню, где он знакомится с охранником Игорем Рубцовым (Максим Стоянов) по прозвищу Брюс. В прошлом Игорь – один из самых известных и скандальных оперов, державший в страхе весь город, но не принявший новые правила системы.

Сергей Жарков: «По сюжету мой герой Алексей Шаповалов становится свидетелем убийства полковника МВД Пугалова и криминального авторитета Бетховена. Преступление совершается в бане, где тот работает, поэтому на него и охранника Игоря Рубцова падают подозрения полиции и бандитов. Им приходится начать работать вместе, чтобы спастись и найти настоящих злодеев. Вообще, Алексей – бандит, трижды отсидевший в тюрьме, сын вора в законе. Как персонаж он очень шаржирован, в его речи полно всяких шуток, поговорок и пословиц, связанных с криминальным миром. Своё прозвище получил, когда сидел в Магадане. Он попросил кольщика набить ему татуировку, но тот был необразованным, поэтому вместо «Д» набил «Б». Так и получился Магабан».

С первых минут Магабан и Брюс понимают всё друг про друга, поэтому не скрывают взаимную неприязнь. Но всё меняется, когда в бане происходит происшествие: начальник полиции Пугалов и криминальный авторитет Бетховен оказываются убитыми. Подозрение сразу падает на Шаповалова и Рубцова.

Юрий Ицков: «Это небанальный проект, с сильными актёрами и талантливым режиссёром. Несмотря на то, что это экшен-история о борьбе с криминалом, где есть мрачные и даже страшные моменты, в ней присутствует ирония, которая мне очень понравилась. Мой персонаж переживает сложную судьбу. У него непростые отношения с сыном, который стоит перед выбором: скатиться на кривую дорожку или стать нормальным человеком. Естественно, на пути отца возникает множество трудностей, и именно это, думаю, будет интересно увидеть зрителям. Скажу лишь, что почти все сцены были непростыми в реализации, но это нормально, если относиться к делу серьёзно».

По словам режиссёра-постановщика Алана Дзоциева, почти все съёмки проходили в Подмосковье. «Больше всего запомнилась база курсантов Росгвардии, где собран реквизит и мебель Великой Отечественной Войны. Снимали и на заброшенных локациях, по которым приходилось бегать героям. Были задействованы дебаркадеры, ставшие логовом бандитов: в одном, располагалась пыточная, в другом проходили заседания. Использовали и высотные крыши: по шатровой герои убегали, а с плоской снимали сцены падения с каскадёрами. Очень эффектной получилась баня. Её в фильме немного, но именно с Измайловских бань началась завязка истории, когда наши два героя попали в передрягу», – добавил режиссёр.

