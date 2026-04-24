В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 на ТНТ выйдет новый выпуск приключенческого реалити «Сокровища императора» (16+). В проект войдет актриса Ирина Безрукова с пиар-директором, а одному из участников потребуется медицинская помощь.

Ирина Безрукова присоединится к шоу в паре со своим пиар-директором. По информации создателей программы, зрителям предстоит разобраться в характере их отношений — участники ведут себя слишком тепло для деловых партнеров.

Одно из испытаний — дегустация сычуаньских хот-потов, которые считаются одними из самых острых блюд в мире. Не все участники справятся с заданием. Музыканту Мише Марвину понадобится врач из-за непереносимости острого.

«У меня какая-то личная непереносимость острого. Я съел, сколько смог, и от этого мне стало очень плохо. Я просто принял решение, что здесь я не хочу умирать», — прокомментировал испытание артист.

Помимо гастрономических вызовов, участников ждут новые миссии в рамках поиска сокровищ.

