Названы лучшие и худшие управляющие компании Рязани в первом квартале 2026 года

На портале ор62.рф опубликован рейтинг управляющих компаний Рязани по итогам первого квартала 2026 года. Распределение мест производилось на основании 12 показателей эффективности работы организаций.

Голосование жителей проходило с 1 по 15 апреля 2026 года. Мнение рязанцев стало одним из ключевых факторов при формировании рейтинга.

В числе критериев оценки — наличие предписаний от Государственной жилищной инспекции и качество их устранения. Также учитывались отсутствие задолженностей перед поставщиками коммунальных услуг и полнота размещения информации в ГИС ЖКХ.

Дополнительными показателями стали использование управляющими компаниями цифровых инструментов для проведения собраний собственников и применение платформ обратной связи с жителями.

Так, в топ-10 лучших УК представлены следующие компании: ООО УК «Сервисный центр ЖКХ», ООО УК «СК-Эксплуатация», ООО «УК Городок-Сервис», ООО «УК Вишневые сады», ООО УО «Горожанин», ООО «УК Мервинский», ООО УК «Фаворит», ООО «УЖК Зеленый сад — мой дом», ООО КА «Ирбис», ООО «ЖЭУ №9 г. Рязани Московского района».

Завершают рейтинг УК: ООО «Ривердейл», ООО «ЖЭУ-8+», МБУ «АРС», ООО «УК РКС», ООО «Молодежный».

Полный рейтинг доступен на портале ор62.рф в разделе «Рейтинги».