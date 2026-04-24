Фото: Изображение от wirestock на Freepik
Культура и события

Концерты, спектакли и мастер-классы: что посетить в Рязани 25–26 апреля

Дарья Петухова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Мрачные и дождливые выходные можно провести с пользой, если знать, какие мероприятия идут в это время – наша афиша как всегда кстати. Для любителей музыки и праздничного настроения стоит обратить внимание на Рязанскую филармонию, где в эту субботу пройдут концерты классической музыки, а также сольный концерт Сергея Пенкина. Тем, кто предпочитает другой вид досуга, подойдут театральные спектакли в лучших театрах нашего города на выбор постановки разных жанров и для зрителей любого возраста.

25 апреля, суббота

Рязанская филармония

Продолжение после рекламы

Концерт «Сергей Пенкин» (6+) – 18:00. Артист отмечает 65-летие и по-прежнему остаётся в отличной творческой форме. В юбилейной программе зрителей ждут новые песни, знакомые хиты, современная сценография и видеоряд, который напомнит о разных этапах его карьеры.

Ансамбль «Солисты Рязани». Музыкальные параллели (0+) – 19:00. Концертная программа объединит произведения разных эпох и направлений. Прозвучит музыка Моцарта, Вебера, Поля Мориа и современных композиторов.

Рязанский театр драмы

Спектакль «Волшебные сны Кузьмы» (6+) – 14:00. На сцене развернётся приключение Кузьмы, который жил спокойно с женой и дочерью, пока зависть к богатому соседу не изменила всё. Появление волшебного старичка Оха превращает его будни в настоящую сказку.

Спектакль «Плутни Скапена» (12+) – 18:00. Искромётная комедия с элементами фарса о хитром и находчивом слуге, который плетёт интриги, обманывает богачей и помогает влюблённым. Действие разворачивается в фантастическом неаполитанском порту, а классическая история Мольера звучит современно благодаря актуальной речи и костюмам вне времени.

Театр кукол

Спектакль «Комедия ДЕЛЬ АРТЕ» (16+) – 18:00. Постановка по пьесе Карло Гоцци «Король-олень» рассказывает о правителе Дерамо, который пытается понять, где искренность, а где расчёт. В поисках правды он обращается к магии, способной выявлять ложь, но меняющей саму реальность.

ТЮЗ

Спектакль «Золотая рыбка» (0+) – 12:00. Сюжет построен вокруг известной сказки о старике и старухе, чья жизнь резко меняется после встречи с золотой рыбкой.

26 апреля, воскресенье

МКЦ

Спектакль «Горе от ума» (16+) – 18:30. Постановка по комедии Грибоедова о Чацком, который возвращается в Москву с надеждой на любовь и понимание, но сталкивается с равнодушием и чужими правилами. Его искренность и прямота быстро превращаются в конфликт с обществом, где ценят не чувства, а положение.

Рязанский театр драмы

Спектакль «История кота-убийцы» (6+) – 12:00. Постановка по книге Энн Файн «Дневник кота-убийцы» – это ироничные и тёплые истории кота Таффи о людях и их привычках. Через его взгляд привычные семейные конфликты и недопонимания становятся поводом для юмора и размышлений о терпении и любви. Действие оформлено в духе 1960-х с музыкой The Beatles.

Спектакль «Знатоки женского сердца» (16+) – 18:00. Спектакль по рассказам Аркадия Аверченко – ироничный и остроумный взгляд на отношения мужчин и женщин. Зрителей ждут узнаваемые типажи, неожиданные повороты и тонкий юмор, за которым скрывается размышление о любви и человеческой природе.

ДК Приокский

Праздник танца народов России (6+) – 13:00, вход свободный. В Рязани пройдёт концерт, приуроченный к Году единства народов России и Международному дню танца. На сцене выступят танцевальные коллективы ДК «Приокский» и ЦДТ «Приокский», а также коллектив «ВАРИант». В программе: народные танцы разных регионов России.

Мастер-класс «Герои русских сказок» (6+) – 13:00. Участники занятия создадут изображения сказочных героев на деревянных спилах, используя акриловые краски. Мастер-класс рассчитан на детей и помогает развивать внимание, моторику и творческое мышление. Готовые работы участники заберут с собой. Регистрация доступна на сайте.

ТЮЗ

Спектакль «Красная Шапочка» (0+) – 12:00. Сказка по мотивам любимой многими книги о маленькой девочке, которая отправляется через лес и сталкивается с серым Волком и новыми лесными друзьями.

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Коллега о смерти Алексея Пиманова: ничто не предвещало трагедии

23 апреля стало известно о смерти ведущего программы «Человек и закон», режиссёра и продюсера Алексея Пиманова. Телевизионщику было 64 года, причиной смерти стала остановка сердца.
Новости России

Раскрыты детали внезапной смерти телеведущего Алексея Пиманова

Телеведущий Алексей Пиманов активно занимался спортом и не жаловался...
Погода

Новую порцию снега и заморозки принесет циклон в Рязанскую область 23 и 24 апреля

В четверг, 24 апреля, похолодание продолжится. Ночью и утром температура воздуха понизится до 0°C, а местами опустится и ниже нуля.
Происшествия

Сожителя ищут за убийство женщины с ребёнком в Рязанской области

Мужчина ранее судим. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения и в ходе бытового конфликта нанёс потерпевшим множественные колюще-режущие удары.
Новости России

Волонтёр Лера Зима скончалась после нападения двух мужчин

35-летняя Валерия Белова, известная в Омске как волонтёр Лера Зима, помогавшая участникам СВО и бездомным животным, скончалась 23 апреля от травм, полученных в результате нападения месяц назад. Подозреваемые до сих пор не задержаны.

Темы

Культура и события

В рязанских кинотеатрах покажут военную драму «Ангелы Ладоги» о подвиге на льду блокадного Ленинграда

Основанная на реальных событиях военная история легла в основу фильма «Ангелы Ладоги».
Культура и события

Гитарист-виртуоз Валерий Дидюля выступил в Рязани со своей группой

В концертной программе прозвучали как уже известные композиции, так и новые мелодии. В дискографии артиста регулярно появляются новые альбомы. Последний из них вышел в 2025 году под названием Seasons.
Культура и события

Фестиваль «Рязанское море», концерты и спектакли – куда сходить в Рязани 18–19 апреля

Не знаете, чем заняться в эти выходные? Наша еженедельная афиша как всегда кстати!
Культура и события

Джеки Чан снова на больших экранах: в кинотеатрах Рязани покажут «Операцию «Панда: Дикая миссия»»

Любимый зрителями гонконгский актёр Джеки Чан, несмотря на возраст, продолжает активно сниматься и ежегодно появляется в новых проектах, неизменно радуя публику.
Культура и события

Легендарная группа «Воровайки» даст концерт в Рязани

Группа «Воровайки» известна своими хитами как старшему, так и молодому поколению – их треки стали популярны в соцсетях и с каждым годом находят новых слушателей.
Общество

Рязанский священник рассказал, что происходит на ночной Пасхальной службе

Не просто крестный ход, а путь ко Гробу: зачем православные идут ночью в храм и почему Царские врата остаются открытыми.
Культура и события

Ко Дню космонавтики в рязанских кинотеатрах покажут документальный фильм о Юрии Гагарине

В преддверии 65-летия первого полёта человека в космос рязанцы смогут увидеть в кинотеатрах документальный фильм, посвящённый Герою Советского Союза Юрию Гагарину.
Культура и события

Индийские слоны, спектакли и концерты – что посмотреть в Рязани 4–5 апреля

Дождливые выходные лучше всего проводить не дома, а в компании друзей и в интересном месте.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье