Новости кино и ТВ

Николай Наумов и Полина Максимова сыграли в новом комедийном сериале «Горнолыжка»

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр Premier завершили съёмки оригинального комедийного сериала «Горнолыжка». Главные роли в проекте исполнили Николай Наумов и Полина Максимова, а часть съёмочного процесса прошла в условиях высокогорья при температуре -20°C.

Производством картины занималась кинокомпания 1-2-3 Production при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Основным местом действия стали склоны курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии, после чего группа переместилась в павильоны Москвы для записи финальных сцен.

В центре сюжета Миша (Николай Наумов), который всю жизнь честно работает крановщиком в порту провинциального городка Заводской. В очередной раз начальник не выплачивает зарплату работягам, Миша заступается за коллег — и остается без работы. На шее у Миши сын Тимур (Олег Савостюк), который регулярно ввязывается в сомнительные авантюры и должен кучу денег. Ситуация безвыходная, но по счастливой случайности Миша устраивается на элитный горнолыжный курорт «Белые скалы». 

На горнолыжке Миша решает самые разные вопросы: от ремонта сломанного сноуборда до скандалов с проверяющими. Управляет курортом — Катя (Полина Максимова): красивая, заботливая, но с характером — требовательная. К ней у Миши постепенно появляются чувства. Вот только Катя находится в серьезных отношениях с успешным Денисом (Давид Манукян), тем самым владельцем порта, который оставил Мишу без работы. Каждый день на курорте превращается в череду форс-мажоров, где под угрозой оказывается и личное счастье героев, и бесперебойный отдых сотен лыжников. Одно ясно точно: за свое счастье нужно бороться до конца, преодолевать любые сугробы и обледенелые склоны, тогда в конце трассы обязательно ждет и успех, и тот, ради кого стоило так рисковать.

Съёмки в горах проходили в экстремальных условиях. Группе приходилось работать при сильных морозах и специфическом освещении, используя специальные светоотражающие рамы вместо стандартных софитов. Руководство «Архыза» разрешило кинематографистам модифицировать реальные объекты курорта для создания нужных декораций.

Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов отметил, что работа в сложных погодных условиях позволила добиться аутентичности кадра.

«Работа в горах — это всегда вызов, но именно такие условия дают реальную фактуру, которую не заменишь павильонными съемками и использованием ИИ. В итоге получился очень живой проект, в котором чувствуется и масштаб, и внимание к деталям», — подчеркнул продюсер.

Креативный продюсер Максим Кожаев добавил, что во время съёмок актёры активно участвовали в доработке сценария, предлагая идеи непосредственно на площадке. Исполнительница главной роли Полина Максимова охарактеризовала атмосферу проекта как сочетание лирики и «доброго смеха».

В сериале также задействованы: 

Олег Савостюк;

Давид Манукян;

Сергей Стёпин;

Олег Тактаров.

В настоящее время проект находится на стадии постпродакшна. Точная дата премьеры на ТНТ и платформе Premier будет объявлена дополнительно.

Фото: PR 1-2-3 Production

