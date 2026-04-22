Александр Ларионов из Касимовского округа стал финалистом премии Всероссийской муниципальной премии «Служение». Сотрудник администрации Касимовского округа, участник проекта «ГЕРОИ62» Александр Ларионов стал финалистом Всероссийской муниципальной премии «Служение».
Премия проводится по поручению Президента Владимира Путина, организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Награждение победителей прошло в рамках форума «Малая Родина — сила России». 40 победителей и лауреатов были определены на заседании Наблюдательского совета под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко по итогам Народного голосования по проектам из топ-110. Этот этап проходил со 2 марта по 6 апреля на портале Госуслуг.
Александр Ларионов представил проект в номинации «С передовой СВО в муниципалитет». Его проект прошёл жёсткий отбор: из 76 000 заявок были выбраны всего по 10 финалистов в каждой из 11 номинаций.
«Александр Юрьевич не стал победителем в своей номинации, но сам факт выхода в финал такого масштабного конкурса — это колоссальное достижение и признание на самом высоком уровне. Быть в числе лучших из 76 тысяч участников — значит доказать реальную значимость своей работы для страны. Это огромное уважение к его труду и проектам, направленным на патриотическое воспитание молодёжи», — подчеркнул глава Касимовского округа Иван Бахилов.
Премия «Служение» учреждена по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.
На форуме «Малая Родина — сила России» глава государства Владимир Путин вручил награду победителю в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине» — директору Серпейской средней школы, депутату Мещовского муниципального округа Калужской области Евгению Филонову.
Евгений Филонов всю жизнь посвятил родной Серпейской школе, которую возглавил в возрасте 25 лет. В возрасте 57 лет Евгений Филонов отправился на фронт рядовым стрелком. После возвращения со специальной военной операции вновь возглавил школу и выстроил образовательную работу, основанную на патриотических ценностях и личном примере.