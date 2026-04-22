Александр Ларионов из Касимовского округа стал финалистом премии Всероссийской муниципальной премии «Служение»

Олеся Чугунова
Александр Ларионов из Касимовского округа стал финалистом премии Всероссийской муниципальной премии «Служение». Сотрудник администрации Касимовского округа, участник проекта «ГЕРОИ62» Александр Ларионов стал финалистом Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Премия проводится по поручению Президента Владимира Путина, организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Награждение победителей прошло в рамках форума «Малая Родина — сила России». 40 победителей и лауреатов были определены на заседании Наблюдательского совета под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко по итогам Народного голосования по проектам из топ-110. Этот этап проходил со 2 марта по 6 апреля на портале Госуслуг.

Александр Ларионов представил проект в номинации «С передовой СВО в муниципалитет». Его проект прошёл жёсткий отбор: из 76 000 заявок были выбраны всего по 10 финалистов в каждой из 11 номинаций.

«Александр Юрьевич не стал победителем в своей номинации, но сам факт выхода в финал такого масштабного конкурса — это колоссальное достижение и признание на самом высоком уровне. Быть в числе лучших из 76 тысяч участников — значит доказать реальную значимость своей работы для страны. Это огромное уважение к его труду и проектам, направленным на патриотическое воспитание молодёжи», — подчеркнул глава Касимовского округа Иван Бахилов.

«Развитию местного самоуправления сегодня уделяется особое внимание на уровне Президента. Именно на местах решаются вопросы, которые напрямую влияют на жизнь людей. Александр Ларионов после службы на СВО прошёл обучение по нашей программе «ГЕРОИ62» и выбрал работу в муниципалитете. Важно, что он не ограничивается служебными обязанностями. Работает с молодёжью, делится своим опытом и помогает ребятам находить правильные жизненные ориентиры», — отметил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Премия «Служение» учреждена по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

На форуме «Малая Родина — сила России» глава государства Владимир Путин вручил награду победителю в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине» — директору Серпейской средней школы, депутату Мещовского муниципального округа Калужской области Евгению Филонову.

«Важно помнить, что все мы работаем ради укрепления суверенитета и безопасности страны, ее устойчивого самостоятельного развития. Управленцы всех уровней — по сути единая команда, и вы, представители муниципальных органов власти, – ее основа. Для людей именно вы являетесь лицом всей системы публичной власти. Именно на местах формируется вера людей в завтрашний день, а значит, опора для нашего движения вперед, для развития России. Сегодня на передовую муниципального служения с боевой передовой приходят ветераны специальной военной операции. Их готовность принимать ответственные решения способна повысить эффективность власти муниципального уровня. Они уже успешно работают на самых разных должностях. И очень многое делают для поддержки боевых товарищей — и тех, кто на фронте, и тех, кто пришел домой, пришел с ранениями, для семей участников СВО, для родных тех наших героев, которые отдали свою жизнь за Родину. Опыт ветеранов СВО очень важен для реализации полезных, значимых для общества дел и проектов. Вы хорошо знаете и о федеральной программе «Время героев», и об аналогичных региональных кадровых проектах. Рассчитываю, что благодаря им в местном самоуправлении появится еще больше новых лидеров, настоящих лидеров, которые понимают, чувствуют нужды людей и делают все для того, чтобы эти проблемы были решены», — подчеркнул Владимир Путин.

Евгений Филонов всю жизнь посвятил родной Серпейской школе, которую возглавил в возрасте 25 лет. В возрасте 57 лет Евгений Филонов отправился на фронт рядовым стрелком. После возвращения со специальной военной операции вновь возглавил школу и выстроил образовательную работу, основанную на патриотических ценностях и личном примере.

Популярные материалы

Погода

Метеоролог рассказал, когда в Рязань вернётся весна

В Рязани выпало 25 см снега — апрель побил норму осадков в полтора раза. Синоптики уже знают, когда придёт тепло и почему бояться нечего.
Новости России

Генерал Липовой рассказал, откуда запустили дроны по Туапсе 

В Туапсе после ночной атаки дронов погиб человек, еще один получил травмы. Эксперт заявил, что беспилотники могли стартовать с расстояния до 2 тысяч километров. Это расширяет зону риска для южных регионов.
Акценты

Шансы найти семью Усольцевых ещё есть, готовится масштабная поисковая операция

Поиски семьи Усольцевых возобновили в Красноярском крае спустя несколько месяцев паузы. Спасатели уже выехали в район, но снег пока мешает работать. Родные и волонтеры не оставляют надежду найти пропавших.
Новости России

Женщина за рулем Mercedes снесла шесть машин в Москве, погибли два человека

В центре Москвы 29-летняя женщина на Mercedes без номеров сбила велокурьера и протаранила пять машин. Двое погибших, авария попала на видео.
Общество

Священник объяснил, как помянуть усопших в Радоницу и что делать нельзя

21 апреля православные отмечают Радоницу. Священник Антоний Русакевич объяснил, почему оставлять еду и водку на могиле — это суеверие родом из советской эпохи, а не христианская традиция.

Темы

Все события Рязани и области

В РГУ имени С.А. Есенина стартовал очный семинар по подготовке и сопровождению управленческих команд, команд вожатых, руководителей профильных смен Движения Первых

С 21 по 23 апреля в Рязани пройдёт очный семинар по подготовке и сопровождению управленческих команд, команд вожатых, руководителей профильных смен Движения Первых.
Общество

Рязанке присвоили звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации»

Руководитель аппарата администрации Пронского муниципального округа Рязанской области Ирина Борисовна Козырева получила звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации».
Все события Рязани и области

В Рязани за сутки рухнуло 26 деревьев, коммунальщики разбирают завалы после снегопада

Специалисты городских служб оперативно ликвидируют последствия непогоды.
Общество

«Гончарная сказка» возвращает традиции в современный Скопин

В прошлом году в Скопине полностью преобразился участок от улицы Карла Маркса до стадиона «Труд».
Общество

Делегация Рязанской области участвует в ключевых сессиях III форума «Малая Родина – сила России»

В Национальном центре «Россия» стартовал III Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России».
Общество

Жители Рязани могут поучаствовать в «Диктанте здоровья» от Роспотребнадзора

До 24 апреля 2026 года продолжается первый этап Всероссийской акции «Диктант здоровья», организованной Роспотребнадзором.
Культура и события

Новый сезон Открытого чемпионата РДС по дрифту стартует в Рязанской области

Первый этап Открытого чемпионата РДС (RDS Open) пройдёт 25 и 26 апреля в Рязани — на территории Автоспортивного комплекса «АТРОН» (ATRON International Circuit).
Культура и события

Группа Feelin’s и Николай Массальский презентуют в Рязанском МКЦ альбом, который ждал своего выхода 20 лет

Известный в Рязани джаз-бэнд «Feelin's» совместно с вокалистом Николаем Массальским представит новый альбом на концерте в МКЦ 22 апреля.

