В меню рязанских школ включат щи из шпината и  индейку по-строгановски

В рязанской гимназии №2 прошла проверка качества блюд от АО «Детское питание». В дегустации приняли участие депутаты городской Думы, представители администрации города, педагоги и родительская общественность, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Комиссии представили расширенный ассортимент блюд, разработанный с учётом современных диетологических требований. В меню вошли как классические позиции, так и оригинальные рецепты: пшённая каша с тыквой на молоке, щи из шпината на курином бульоне и индейка по-строгановски.

Продолжение после рекламы

В качестве альтернативы привычным напиткам гостям предложили иван-чай, витаминизированные напитки и компот из кураги. На десерт и полдник были подготовлены оладьи с бананом и сгущённым молоком, а также свежие фрукты и йогурты.

«Все продукты изготовлены в строгом соответствии с действующими санитарными нормами и технологическими стандартами», — подчеркнули представители комбината питания.

После пробы блюд участники мероприятия заполнили специальные анкеты. Родители и эксперты оценили вкусовые качества, эстетичный вид подачи и сбалансированность порций.