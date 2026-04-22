За прошедшие сутки в Рязанской области в ДТП никто не пострадал 

За прошедшую сутки на дорогах Рязанской области дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли или пострадали люди не зарегистрировано. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В области зарегистрировано 54 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам.

Инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции выявили 315 нарушений ПДД, в том числе 3 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Выявлено 4 водителя, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а также 1 факт управления транспортным средством в состоянии опьянения повторно.

Выявлено 66 нарушений, связанные с управлением «тонированным» автомобилем, 27 нарушений совершили пешеходы, выявлено 5 нарушений, связанных с перевозкой детей, а также 31 нарушение допустили водители грузовых автомобилей и 2 нарушения допустили водители автобусов.